Docentes denuncian recortes y precarización laboral en la educación secundaria

La secretaria gremial del Gremio de los Docentes Autoconvocados, profesora Nilda Beatriz Patiño, expresó su profunda preocupación por lo que considera un avance silencioso pero sistemático de políticas de ajuste en el ámbito educativo de la provincia, especialmente en el nivel secundario. Según advirtió, “la motosierra de Milei también está encendida en Formosa, y golpea con fuerza al sistema educativo bajo la gestión del gobernador Gildo Insfrán”.

Patiño sostuvo que los docentes con más años en el sistema son “observadores y sumamente analíticos”, y por eso detectan con claridad señales alarmantes dentro de las instituciones. “Frente a cuestiones irresueltas y al accionar de algunos directivos que disfrutan generando pánico y hacen terrorismo laboral, solicitamos por escrito y públicamente frente a Casa de Gobierno un instrumento legal que garantice la estabilidad laboral. Pero nada de eso sucedió”, afirmó.

Precarización de suplencias

y contratos por tiempo limitado

Uno de los puntos más críticos denunciados por la dirigente gremial es la nueva modalidad que estaría comenzando a implementarse en las escuelas secundarias: la transformación de suplencias en contratos con fecha de vencimiento.

“Con diferentes excusas verbales, cuando se jubila un docente titular, no se modifica la situación de revista del suplente que venía desempeñando ese cargo”, explicó. Por tal motivo, el gremio realizó una presentación ante la responsable de Personal Docente, y actualmente se encuentra a la espera de una respuesta formal.

No obstante, la preocupación se intensificó en los últimos días, cuando durante las Jornadas Institucionales algunos directores habrían comunicado a sus equipos docentes una “novedad preocupante”: se aplicaría en secundaria el mismo sistema que ya rige en el nivel superior, eliminando los cargos interinos y estableciendo suplencias solo hasta el 31 de diciembre, es decir, como contratos de corta duración.

Alerta por reforma educativa

y decisiones unilaterales

Según Patiño, “en algunos establecimientos, en soledad, los directivos junto a funcionarios de Economía están interviniendo en las plantas funcionales sin consulta previa ni participación del cuerpo docente”. A esto se suma el silencio oficial respecto a la esperada reforma del Ciclo Superior de Secundaria, prevista para 2026, que incluirá nuevas orientaciones pero, a escasos meses del fin de año, “educación no bajó ninguna consulta a los colegios”.

“El escenario es preocupante, alarmante y hasta trágico”, resumió la referente sindical. “En medio de discursos de campaña donde se dice que en octubre se disputan dos modelos de Estado y gestión, en la práctica –como bien dice el Gobernador– la motosierra está encendida, y lo está en Educación”.

Llamado a la resistencia

Ante este panorama, el Gremio de los Docentes Autoconvocados se declaró en estado de alerta. Patiño hizo un llamado directo a las y los docentes de secundaria: “No firmen ningún documento de aceptación de cambios en su situación laboral sin consultar previamente con el gremio”, advirtió.

La organización sindical ya evalúa nuevas medidas para visibilizar el conflicto y exigir garantías legales que resguarden la estabilidad docente frente a lo que consideran una avanzada de recortes y precarización.