Docentes “prestigiosos” pseudo académicos

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Como estudiante de la facultad de humanidades en estas últimas semanas pase por varios estados de ánimo, me sorprendí, me entristecí, y ahora como muchos de mis compañeros me siento amenazada, angustiada y la verdad tengo un poco de miedo.

Desde hace unas semanas prestigiosos docentes o por lo menos yo “creía” que eran prestigiosos, empezaron a convocarnos a nosotros sus estudiantes a reuniones que nada tienen que ver con sus materias, y nada tiene que ver tampoco con las prácticas profesionales (pero algunos de ellos son nuestros profesores de las prácticas)

La invitación decía: invitamos a una reunión, somos del frente opositor de Rafa- Parmetler… nuestros docentes nos invitaban a una reunión política para hablarnos mal del Rector, de nuestra universidad… y en la reunión nos dijeron por que debíamos votar por una agrupación estudiantil y no a otra…

¿Por que los docentes tienen que intervenir en las elecciones del claustro estudiantil? Me lo pregunté ensilencio y después nos los preguntamos en un grupo de compañeros… es raro y la incomodidad de no poder decirle a tu docente que no queres asistir a estas reuniones, porque la verdad mi nota depende de ellos y por que mi angustia , y mi tristeza escuchan hablar mal de alguien y que no está presente para defenderse es por lo menos poco ético y después mi sorpresa todos los profesores que hasta hace poco publicaban notas periodísticas en apoyo y respaldo al Rector, hoy no solo desconocen la gestión de la que fueron parte sino que la bastardean, todo muy raro.

Algunos de los profes que por ser profesionales casi ni los conocíamos ni ellos a nosotros, por que solo tenían tiempo para dictar su clase, siento totalmente inaccesible para con nosotros ahora tienen tiempo para estas reuniones políticas. Nos dijeron que nuestros futuros trabajos en la provincia dependen de como votemos en estas elecciones, y eso aparte de parecerme más raro aún y me dio mucha angustia.

Hay cosas con las que estoy de acuerdo con la gestión actual, y hay otras en las que no coincido, pero de algo estoy muy segura: “No me gusta sentir miedo, No me gusta aprobar mis materias o conseguir un trabajo dependiendo de a quien voto, No me gusta que los docentes me digan a quien tengo que votar”…

Otra cosa que llama mucho mi atención es que esta gente de este frente opositor apareció un mes antes de las elecciones y antes ¿Dónde estaban?

No escuchamos en la reunión una sola propuesta, todo era en contra de …

A pesar de mi angustia entendí y lo charlamos entre compañeros QUE EN CUERTO OSCURO NO NOS VE NADIE. Defendamos nuestra libertad.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp