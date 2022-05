Docentes siguen sin cobrar sus sueldos desde el mes de Febrero

Compartir

Algunos docentes suplentes, designados durante el mes de marzo, continúan sin percibir sus salarios en tiempo y forma, denunció Voz Docente.

El gremio Voz Docente, sumó su reclamo a la falta de pago de haberes de docentes suplentes designados durante el mes de febrero por el Ministerio de Cultura y Educación. Si bien no precisaron la cantidad de docentes que aún no han percibido sus haberes, señalaron que algunos de ellos fueron designados hace meses por la cartera educativa. «Lamentablemente en la provincia de Formosa, día trabajado es día no pagado hasta hoy», expresó Emanuel Pereyra, secretario general de Voz Docente, al Grupo de Medios TVO.

«Lamentablemente hay muchos docentes designados en febrero que al día de la fecha todavía no perciben sus haberes. Por lo tanto los gremios, tanto Voz Docente como otros gremios, reclamamos saber cuál es el inconveniente que tienen. Cada día trabajado tiene que ser día pagado, pero lamentablemente en la provincia de Formosa, día trabajado es día no pagado hasta hoy; hasta la actualidad hay colegas que están hace cinco o seis meses sin cobrar», agregó Pereyra.

Actualmente el pago del sueldo a los docentes depende del Ministerio de Economía y no de la cartera educativa, lo que dificulta aún más el reclamo. «El pago de sueldos ya no pertenece a Educación, sino a Economía, por lo tanto se dificulta más el trámite y los docentes no tienen acceso a reclamar su haberes», precisó.

De esta forma, si bien no se ha precisado el número total de docentes afectados, estarían incluidos docentes suplentes designados desde el año pasado y el problema radicaría a que «cambiaron de sistema» para la liquidación de haberes.

«Lo están tratando de actualizar nuevamente y ver si hay una solución. Nosotros ya como gremio decimos que las planillas complementarias automáticas no tienen que existir más pero lamentablemente yo tengo acá la lista de la Secretaria Adjunta del gremio que fue designada en febrero y hoy todavía no cobra», lamentó el gremialista.

«Los que mayoritariamente tienen problemas son los colegas que tienen turno puesto, es el segundo cargo, por lo tanto los del primer cargo no tienen inconvenientes. Ese es un problema gravísimo del que nosotros pedimos una solución, tanto al Gobierno Provincial como a la cartera educativa; el gremio se apersonó varias veces a ‘sueldo’ y no hay respuesta», concluyó Pereyra.

