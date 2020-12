Docentes universitarios denuncian desamparo por parte del gremio ADUFOR

Compartir

“ADUFOR es un gremio que se olvidó de sus afiliados”, manifestaron docentes universitarios formoseños, quienes denuncian que el gremio los dejó “desamparados” y además numerosas irregularidades, como convocar a elecciones un 25 de diciembre.

En ese sentido, hicieron notar que la actual conducción de ADUFOR no ha convocado a elecciones en tiempos ordinarios, sino que por el contrario, para ahondar aún más en las anomalías, establecieron fechas irrisorias, como llamar a un acto electoral un 25 de diciembre o un 17 de enero, pleno receso de verano, no sólo en el territorio formoseño, sino en el orden nacional.

Como para muestra basta un botón, del mismo modo cuestionaron que determinados afiliados que cuentan con la venia de la conducción “arreglan” concursos o bien no revalidan algunos, amparándose además en una licencia gremial de casi 30 años para no trabajar. De hecho, los referentes principales del gremio nunca dieron clases.

“ADUFOR es un gremio que se olvidó de los suyos”, lamentaron los docentes universitarios, quienes marcaron que “las épocas de esplendor donde gozaban del amparo de la mayoría ya no existen, puesto que hoy tienen una casi nula representación”.

Hoy, de los casi 350 miembros ha quedado con menos de 250 y con 66 pedidos de desafiliación en puertas, pero algo llamativo es que la Comisión Directiva de ADUFOR no quiere dar curso a dichas desafiliaciones.

Sin dudas, se trata de una suma inquietante para un gremio que en otros dias captó adhesiones masivas en la actualidad dejó a sus afiliados en total abandono incluso en tiempos del COVID-19.

Enfatizaron que “quizás ello no les importe porque ya tienen las arcas llenas y pueden estar gozando de una jugosa jubilación en provincias hermanas como Santa Fe o Entre Ríos u otras latitudes, con la calma de saber que sus ‘haberes’ les permitirán llevar esa vida retirada. Sin embargo, en Formosa y sobre todo en la UNaF nos toca sufrirlos”.

“Padecemos la falta de compromiso de ADUFOR para con nosotros, los afiliados. Además del hecho de no prestar servicio alguno. No concretó capacitaciones, no promovió concursos, rompió diálogo con las autoridades y realizó elecciones entre gallos y medianoches, en medio de las fiestas de Navidad y Año Nuevo”, repudiaron.

“Sumado a esto su oposición enérgica contra la actual gestión de Rector Parmetler, al Gobierno Nacional del Presidente Alberto Fernández y el Gobernador Dr. Gildo Insfrán y ¿cuál es el principal argumento?, un cruce de ideologías distorsionadas que ni los mismos detractores entienden”.

Para la gran mayoría de los docentes universitarios formoseños, “el prese nte del gremio ADUFOR tan sólo es un vacío con desafiliaciones mayoritarias y con un balance económico desastroso que los directivos esconden al resto de los miembros adherentes”, concluyeron, categóricos.

