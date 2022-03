Compartir

Linkedin Print

La doctora Cristina Mirassou, subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales, se refirió a la actualidad sanitaria de la provincia respecto de la pandemia, remarcando que “hay que seguir con los cuidados”.

Afirmó que “estamos en una situación epidemiológica muy auspiciosa porque día a día se puede ver cómo ha sido la bajada de casos. Este lunes hemos tenido tres casos y hoy el porcentaje de positividad está en 1,36%, lo cual es muy bajo”.

No obstante, marcó que “todavía ocurren casos y esto significa que hay circulación viral” del COVID-19.

Por ello, “hay que ser prudentes” y seguir manteniendo las medidas de cuidado personal, teniendo en cuenta que “estamos en el comienzo de una nueva estación, llegan los fríos y está el tema de la Influenza”.

En este punto, puso de resalto que “en forma adelantada ya estamos aplicando la vacuna antigripal”.

“Hay que seguir con los cuidados, no dejar el barbijo que nos protege no sólo del coronavirus, sino también de los otros virus como la Influenza A y B, al igual que ventilar los ambientes”, acentuó.

En ese sentido, hizo notar: “Creo que son medidas que se van a tener que sostener por mucho tiempo para seguir disfrutando de esta situación epidemiológica, la cual realmente es muy buena y nos ha permitido reactivar todas las actividades que habitualmente teníamos prepandemia, incluso la presencialidad escolar, algo muy deseado por todos”.

En cuanto a recomendaciones ante la llegada de las bajas temperaturas, la doctora Mirassou mencionó en primer lugar a la vacuna, que “si bien no evita contagiarse, sí las formas graves de la enfermedad, con complicaciones”.

“En el caso del barbijo, es una prevención primaria como puede ser la vacuna porque cuando revisamos las estadísticas vemos cómo disminuyeron las otras infecciones respiratorias por su uso”, enfatizó.

A esto sumó la ventilación de ambientes, planteando que “es algo que hay que hacer en las casas y los lugares de trabajo”, al igual que el lavado de manos o eventualmente el uso de alcohol en gel.

Compartir

Linkedin Print