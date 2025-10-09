Doctorado Pionero en Ciencias Sociales en la UNAF: La Preinscripción continúa abierta hasta el 31 de Octubre

Una entrevista con Mirtha Cuenca, Coordinadora General de Posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa (UNAF), reveló detalles cruciales sobre la apertura de la preinscripción para el Doctorado en Ciencias Sociales, el primero de su tipo que se dictará en la región bajo una modalidad presencial.

La especialista dialogó con el programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO, confirmando el gran interés que ha generado esta propuesta académica.

Lanzamiento y Plazos de la Preinscripción

Mirtha Cuenca confirmó que el lanzamiento oficial de la preinscripción se realizó el martes pasado, habilitando un link específico para los interesados.

“El día martes se lanzó oficialmente la preinscripción para el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Formosa. Habilitamos un link que va a estar eh abierto a la preinscripción hasta el 31 de octubre de del corriente año.”

La coordinadora destacó que, para cualquier consulta o duda, los aspirantes pueden escribir al mail de la coordinación de posgrado de la Facultad de Humanidades o dirigirse personalmente al módulo cuatro en la oficina de la coordinación.

“Por cualquier consulta pueden escribir al mail de la coordinación de posgrado de la Facultad de Humanidades eh que también está en la publicación o dirigirse al módulo cuatro en la en la oficina de la coordinación que también estamos ahí para aclarar cualquier duda que tengan con respecto a la preinscripción.”

Modalidad y Relevancia Institucional

Este doctorado marca un hito para la Universidad Nacional de Formosa, ya que es el primer doctorado en Ciencias Sociales que se dictará y lo hará en modalidad presencial. Este formato está dirigido a graduados de universidades públicas o privadas cuyas carreras hayan tenido una duración de 4 años o más.

Cuenca enfatizó la importancia del logro y agradeció a las autoridades por la gestión:

“Es un logro muy importante para la Universidad Nacional de Formosa. También agradecemos la gestión del Rector Parmetler y del Decano Rafael Olmedo, el decano de la Facultad de Humanidades que hicieron posible también eh además del cuerpo de docentes que hicieron posible que el dictado de este doctorado.”

Respondiendo a una Demanda Regional

Más allá del valor individual para la formación profesional, el doctorado se presenta como una respuesta a una necesidad latente en la región, cubriendo una demanda académica que no estaba satisfecha en los últimos tiempos.

“Se pensó también justamente en la demanda de nuestros graduados, eh la demanda de seguir formando a ustedes, de seguir capacitándose y sobre todo teniendo en cuenta desde el punto de vista de ellos, se pensó en esta propuesta y se la pudo llevar adelante como le dije gracias a esta gestión.”

Requisitos de Preinscripción e Inscripción

La coordinadora diferenció claramente las etapas del proceso de admisión: preinscripción, admisión e inscripción. Actualmente se encuentran en la primera fase, donde el área de posgrado solicita información pertinente a la formación académica de los interesados.

“En este momento, como les dije, estamos en periodo de preinscripción. En la preinscripción nosotros solicitamos, eh digo, nosotros refiriéndonos al área de posgrado, eh solicitamos información pertinente a la formación académica de los interesados.”

En una etapa posterior, tras el proceso de admisión, los seleccionados para la inscripción deberán presentar la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI .

. Foto 4×4 .

. Hoja folio para guardar la documentación.

para guardar la documentación. Título de formación.

de formación. Formulario de preinscripción impreso (el área de posgrado se comunicará con los preinscritos para hacerlo llegar).

Cuenca reiteró que la preinscripción es hasta el 31 de octubre, y solo después de la evaluación del cuerpo académico se realizará la inscripción de quienes cumplan con el perfil requerido.

Información Oficial y Contacto

La coordinadora recordó a los oyentes que el link oficial para la preinscripción se encuentra en la página de la Facultad de Humanidades de la UNAF, y que toda la información oficial se publicará desde allí.

Finalmente, extendió una invitación a todos los interesados:

“Igualmente, cualquier información que requieran pueden acercarse al módulo 4 de la Universidad Nacional de Formosa que corresponde a la Facultad de Humanidades en el en la oficina del área de posgrado estamos para brindar cualquier información necesaria.”

El nuevo Doctorado en Ciencias Sociales se consolida como una oportunidad clave para la capacitación y el desarrollo profesional de los graduados en la región.