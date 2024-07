Dólar: a cuánto se irá si se sale del cepo, según uno de los economistas más escuchados por Javier Milei

Tras la primera semana de intervención en el CCL, el mercado comenzó una etapa de incertidumbre sobre lo que será los próximos meses del Gobierno con meses difíciles en términos estacionales para la acumulación de reservas. Con esta nueva jugada del equipo económico de Javier Milei, la city se pregunta por la eliminación del cepo cambiario. Uno de los economistas liberales más consultados analizó el panorama y habló del dólar oficial de salida.

“Se ven las dudas en el mercado. De bonos tuviste una mejora muy grande y ahora tenés un descanso. Lo que se está esperando es tener una visión más clara, porque hasta ahora estábamos pensando mucho que en esta altura del año íbamos a estar saliendo del cepo. No está tan claro de que sea una salida rápida, es más bien es lenta”, detalló Agustín Etchebarne en diálogo con A24.

El economista sostuvo que él habría “levantado el cepo el primer día”. “Creo que hay que salir lo más rápido posible, pero hay que tener un programa. El cepo tiene varias patas: una es la unificación cambiaria y liberar el tipo de cambio o bien dolarizar, que todavía no está fuera del marcador”, lanzó.

Dólar: qué le recomendó

el economista a Javier Milei

Ante esta propuesta, la cual fue una de las que más impulsó Milei durante la campaña, Etchebarne marcó los rasgos positivos y negativos. “¿Cuál es la ventaja de una dolarización explícita? que sincronizas todas las expectativas, ya sabes cuál es el precio. Entonces dejas de pensar en pesos y pensamos en dólares que los argentinos tenemos diez veces más dólares que pesos. Sacas el riesgo de devaluación de la ecuación y ahí solo te quedan las transformaciones”, consideró.

Sobre los problemas que se pueden atravesar, agregó que “la Argentina te queda cara en dólares y cuando pasa esto es más difícil arrancar, ¿por qué te queda cara en dólares? porque tenés que hacer un montón de transformaciones, pero las transformaciones te van a llevar años, entonces hay un problema en el corto plazo de qué haces durante esos años”.

A cuánto estaría el dólar

de salida del cepo

“Si empezás con un dólar recontra alto, para darte tiempo a hacer las transformaciones, bueno, pero eso ya no va ahora. Van por un sistema que es sin inflación, que es dura y va a llevar tiempo, pero ojalá eso acelere los procesos de transformación”, analizó.

Por último, se refirió a cómo está actualmente el precio del dólar, el cual sufrió fuertes subas en todas las opciones libres que acrecentaron la brecha sobre el oficial, el cual sigue con microdevaluaciones diarias hasta llegar al 2% mensual.

“Claramente no está recontra alto, depende del dólar oficial. Si liberas ese tipo de cambio, yo no creo que estaría mucho más lejos de donde está hoy, en algún término intermedio entre $1.300 o algo parecido a eso”, afirmó sobre una posible salida del cepo.