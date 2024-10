Dólar blue por debajo de los $ 1.200: por qué cae y hasta cuándo estará a ese precio

El blanqueo de capitales no solo está haciendo que se viva una “pax cambiaria”, sino que está hundiendo las cotizaciones por debajo de los valores de referencia. El dólar MEP desde el jueves y el blue desde este viernes, que cayó a $ 1.195, se mantienen por debajo del piso de $ 1.200.

¿Por qué el blanqueo está haciendo que se desinflen los dólares financieros y el blue?, ¿qué va a pasar cuando terminen de ingresar esos fondos?, ¿conviene comprar dólares, invertir en instrumentos en dólares que tengan un rendimiento o poner los pesos a trabajar a una tasa más alta y después comprar la moneda extranjera, si es que se va a mantener quieta?

Analistas y operadores consultados coinciden en que es muy probable que en octubre siga el “veranito” del dólar, a menos que suceda algún evento inesperado. Y explican qué puede pasar hasta fin de año.

Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, cuenta que la caída del dólar MEP (y del blue, que suele seguir su cotización) se da por una conjunción de factores. “Por un lado, el blanqueo claramente está ayudando porque algunos de los dólares que entran se destinan a invertir en bonos en esa moneda y eso hace que haya más presión a la suba en la paridad D que en la de pesos y provoca que los dólares paralelos bajen”.

Esto jugó fuerte especialmente en la última semana de septiembre, cuando supuestamente culminaba la primera parte del blanqueo, que luego se prorrogó hasta del 31 de octubre. Desde la reglamentación de la ley de exteriorización de capitales hasta el 30 de septiembre, los depósitos en dólares aumentaron US$ 13.000 millones, según la consultora Quantum Finanzas.

Por otro lado, hay un contexto internacional favorable porque el dólar viene cayendo en el mundo y las monedas se vienen apreciando.

“Sumado a eso está todo lo bueno que hizo el Gobierno, el anclaje de expectativas que genera eso, el ajuste y el equilibrio fiscal, las señales por el lado de las reformas y el mecanismo de intervención sobre los dólares financieros que anunciaron a mitad de julio, que fue una señal de lo que está y no está dispuesto a convalidar el Gobierno”, agrega Caamaño.

Según el analista, el mercado tomó nota de que Javier Milei y Luis Caputo no dejarán que la brecha se vaya mucho más arriba de 30% (actualmente está en 20%) y eso parece haber sido incorporado por los operadores.

A esto se suma, según Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders, “un incremento de las reservas y la especulación de que habría unos 4.000 o 5.000 millones de dólares en REPO (créditos bancarios garantizados que está negociando el Gobierno), que vendrían a blindar los vencimientos de deuda de enero, que son fuertes”.

Cuánto va a durar

el “veranito” cambiario

“Es muy posible que en octubre los dólares financieros estén relativamente calmos, aunque no creo que bajen más”, prevé Neffa. Después, hacia fin de año, podrían volver a subir, con las presiones del verano.

Caamaño coincide: “Hay que ver qué pasa con el flujo del blanqueo, pero puede sostenerse el valor. Luego ese flujo irá mermando, pero no será de un día para el otro. No se va a cortar de repente, irá perdiendo intensidad, pero no se va a dar vuelta de un día para otro”.

En una sociedad de Bolsa arriesgan que los dólares podrían llegar a bajar hasta $ 1.100 hasta diciembre. “Vemos al Banco Central (BCRA) comprando fuerte reservas durante octubre, especialmente por las colocaciones de deuda que estamos viendo por parte de las empresas. Hay un boom de colocaciones que ayuda -y mucho- a sumar reservas, sin endeudamiento público sino privado (productivo)”.

En esa firma, que participó de la reunión que tuvieron en julio las Alycs (el nombre que se les da a las sociedades de Bolsa) con Santiago Bausili, titular del BCRA, estiman que las altas compras de reservas podrían seguir en noviembre y que recién en diciembre verían un mercado más equilibrado.

¿Conviene comprar dólares hoy?

Si los ahorristas tienen un excedente de pesos para invertir, en la sociedad de Bolsa recomiendan más que comprar dólar de manera directa adquirir los bonos en dólares que salen a emitir las empresas (en general son ofrecidos por las mismas apps financieras en las que se compra el dólar MEP), que permiten dolarizarse y además recibir una renta.

Por ejemplo, esta semana Pampa Energía colocó una a 5,75% a 4 años, pero hay otras que rinden más, entre 8 y 9%. En este grupo están las de Citrícola San Miguel, Inversora Juramento, YPF, CGC, Vista, entre otras.

En estos días, conviene más participar de la colocación inicial que comprarlas luego en el mercado. “Hoy preferimos que, si compran dólares en MEP, lo inviertan en estas licitaciones que todas las Alycs hoy ofrecen a sus clientes por plataforma. Por mercado, luego se encarecen mucho los instrumentos”, dice un operador. Estos bonos se pueden volver a vender o esperar a que venzan y devuelvan todo el capital.

Aunque los ahorristas pequeños prefieren invertir en dólares, quien se arriesgue un poco más y confíe en que la “pax cambiaria” seguirá hasta fin de año, podría obtener una ganancia mayor comprando Lecap en pesos con vencimiento en diciembre y luego adquirir dólares con la ganancia. Podría obtener 3,4% mensual en dólares. Pero nada está asegurado.