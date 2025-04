Dólar: Cavallo reveló qué puede pasar y si va a volver a «saltar»

El economista y exministro Domingo Cavallo analizó la situación macroeconómica de la Argentina tras la confirmación del monto que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le daría a la gestión de Javier Milei, de u$s 20.000 millones. En ese sentido, reveló cómo cree que se comportará el mercado cambiario y el valor del dólar tras la firma.

Cavallo consideró que la pretensión del Gobierno de que se llegue a un mercado único y libre de cambios, dado el funcionamiento actual del sistema monetario, «está todavía lejos de ese ideal».

Además, señaló que la insistencia del Gobierno de intentar pasar del actual sistema de mercados múltiples y cerrados (dólar blue, MEP, CCL, oficial, etc.) a uno verdaderamente libre «sin sobresaltos» en el valor del dólar «puede tener el efecto no deseado de generar desconfianza».

En una nueva publicación en su blog personal, el economista contextualizó la situación macroeconómica argentina. Al referirse al reciente acuerdo con el FMI y el próximo desembolso de dólares, señaló que el Gobierno de Javier Milei debería exponer los detalles de sus planes en relación con la política cambiaria.

«Una definición clara de las reglas a la que se sujetaran las políticas monetaria y cambiaria debe ser parte integral del programa que se acuerde con el FMI», pidió.

«El financiamiento del FMI no puede sustituir el esfuerzo que Argentina debe hacer para asegurar el equilibrio de las cuentas externas y conseguir que la estabilidad cambiaria permita consolidar el proceso de desinflación», agregó en su texto el exministro de Economía.

En ese sentido, se refirió de lleno al mercado cambiario. «Pensar en el uso de las reservas externas conseguidas a través de los organismos financieros internacionales para intervenir en el mercado cambiario e inducir o mantener una apreciación exagerada del peso (también llamado vulgarmente «atraso cambiario») es contraproducente y puede significar el fracaso del proceso de desinflación», apuntó.

«El presidente Milei siempre menciona que en algún momento se debe salir del cepo y que el sistema monetario debe ser de competencia de monedas», se explayó.

«Esto significa que el objetivo final de la organización cambiaria es un mercado único y libre de cambios, con el dólar y el peso como monedas convertibles, es decir sin restricciones para ser usadas como medios de pago e instrumentos de canalización del ahorro hacia la inversión», agregó.

En este sentido, para Cavallo «el funcionamiento actual del sistema monetario y cambiario está todavía lejos de ese ideal».

Esto debido a que hay, según argumentó, multiplicidad de mercados y ninguno es completamente libre. «Los mercados CCL y MEP enfrentan tantas restricciones como el mercado oficial y el Banco Central interviene en todos ellos utilizando reservas», agregó.

Por ese motivo, consideró que argumentar que se pasará del actual sistema a un mercado único y libre de cambios «sin ningún sobresalto cambiario y con el tipo de cambio oficial ajustándose al 1 % mensual para llegar a un tipo de cambio unificado y fijo», podría lograr un efecto contraproducente «por generar desconfianza»

En ese sentido, consideró «imprescindible» que la administración de Milei «explique cómo será el tránsito de la situación actual al mercado único y libre de cambios con competencia de monedas»

En el caso de lograr ese objetivo, Cavallo consideró que la fijación del tipo de cambio que no solo actuaría como ancla del sistema de precios nominales, sino que también induciría la entrada neta de capitales para acumular reservas. «Se habrá logrado consolidar el proceso de desinflación», analizó.

«Pero no se llegará a esta situación si se pregona que cualquier salto cambiario pondrá en marcha un proceso hiperinflacionario como parecen creer en el equipo económico», agregó el economista.