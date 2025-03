Dólar: el BCRA vendió la mayor cantidad de divisas en el año

La plaza cambiaria estuvo al rojo vivo este viernes. El Banco Central vendió la mayor cantidad de divisas en lo que va de 2025.

La entidad se desprendió de u$s 474 millones de sus reservas para abastecer al mercado, con lo que finalizó la semana con un saldo negativo de u$s 40 millones.

Pero ese no fue el único dato que encendió las alarmas en el mercado. Al mismo tiempo, se registró un volumen récord operado en el MAE. En total, se operaron u$s 1206 millones.

La venta de divisas del Central llamó la atención de los analistas del mercado. «Es la venta más alta para un día de operaciones desde el 26 de diciembre pasado», comentó Gustavo Quintana, operador de PR corredores de Cambio.

En la plaza cambiaria, el peso interbancario se mantuvo estable a $ 1066,50.

La cotización del peso en las plazas alternativas de cambio se negoció en leve baja a $ 1243,5 el Contado Con Liquidación y a $ 1239 en el MEP. Por su parte, el blue se negoció a $ 1240 por dólar.

«Más allá del contexto de volatilidad y cautela externa, los dólares financieros extendieron una absoluta calma dado que aún prevalece entre los operadores en el actual escenario económico-financiero un sostenido apetito por colocaciones en pesos», afirmó el economista Gustavo Ber.