Dólar: fijan más controles sobre el CCL para mantener controlado el tipo de cambio

Pensando ya en el segundo semestre, etapa en que se espera que disminuya el ingreso de dólares vía exportaciones del agro, el Gobierno comienza a tomar medidas para moderar la demanda de divisas. A la decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de modificar el parking y limitar las operaciones de títulos de ley local y extranjera se le sumó que el Banco Central (BCRA) impulsó un cambio normativo para obstaculizar maniobras de empresas que realizaban operaciones de contado con liquidación al tiempo que acudían al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Fuentes del BCRA confirmaron a Ámbito que la nueva disposición se difundió el fin de semana para que los bancos pueda adaptarse a lo establecido en la comunicación A 7327. “Es para grupos económicos. No afecta a las personas”, aclararon.

Los cambios son dos. En primer lugar, que la norma original establecía que si un CUIT iba al contado con liquidación no podía ir al MULC. Pero añadieron que había firmas que hacían operaciones de CCL con el CUIT del holding controlante, y accedían al MULC con el otro, y que de esa manera eludían la restricción.

Es decir, con la modificación, si la firma controlante hace CCL, la firma controlada no podrá acceder a dólares al mercado oficial.

En segundo lugar, agregan puertas adentro la autoridad monetaria, también se detectó que había quienes en vez de hacer operaciones de CCL “tradicional” -es decir, vender los títulos contra dólares-, efectuaban un canje entre títulos públicos locales y bonos estadounidenses y luego vendían estos contra cable. Con la nueva normativa, creen en el BCRA, se cierra el camino a ese canje.

La que se conoce ahora es la segunda medida en pocas horas lanzada para mantener bajo control al dólar. Ayer una resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció nuevas regulaciones para las operaciones con dólar en los mercados de Contado Con Liquidación (CCL) y MEP o Bolsa.

La opinión del mercado

La medida generó opiniones encontradas entre los operadores del mercado financiero, con algunos que consideraron que “no pasa nada” y otros que sostienen que se trata de un “cepo” y que a partir de este lunes “no habrá más mercado”.

La resolución del organismo presidido por Adrián Cosentino está fechada el 8 de julio, pero aún no fue publicada en el Boletín Oficial, lo que no impidió que circulara este sábado por redes sociales entre los operadores.

Entre las medidas principales, limita a 50.000 dólares semanales las operaciones con bonos de legislación local y un monto similar para las realizadas con títulos de ley extranjera, baja el plazo de espera o “parking” de 3 a 2 días en el caso del CCL y mantiene el de 24 horas para el MEP.

Los nuevos límites entrarán en vigencia “el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial”, por lo que hay operadores y analistas que no descartan modificaciones de último momento.

A fines de junio, Cosentino mantuvo una reunión con representantes de las Agencias de Liquidación y Compensación (ALyC), en la que sugirió una menor actividad en el mercado del conocido popularmente como “contado con liqui”, consistente en la operación contra títulos públicos.

