Dólar, FMI y rumbo: Luis Caputo dio definiciones

Luis Caputo visitó La Rural este medio día para reunirse con la Mesa de enlace y adelantó que para conocer los anuncios para el campo hay que esperar al sábado, cuando el presidente Javier Milei participe de la apertura oficial de la Feria.

«Siempre dijimos que queremos sacar las retenciones y el campo es una prioridad», dijo el titular del Palacio de Hacienda y señaló que «se trabaja incansablemente por devolverle al sector todo lo que ha dado».

Aun así se enfocó en las «limitaciones» presupuestarias y dijo que el ancla fiscal es «lo más importante» en este Gobierno.

Luego del encuentro con la Mesa de enlace, el Ministro visitó el puesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca donde brindó declaraciones sobre otros temas de interés económico como el dólar, el acuerdo con el FMI y el rumbo económico.

Sobre el precio del dólar, que desde el inicio de julio acumula un incremento de $ 65 desde los $ 1215 a $1280, Caputo se mostró indiferente al señalar que «no pasa nada» que «está muy tranquilo y nada, el dólar flota y ya bajará».

Respecto al acuerdo con el FMI, a la espera del desembolso de u$s 2000 millones, el Ministro aseguró que el diálogo es «bárbaro» y que se están «terminando las negociaciones» que «están saliendo excelentes para el país», remarcó.

Esta mañana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que todavía no puso fecha para tratar la primera revisión del programa de Facilidades Extendidas de la Argentina porque aún no se cerró el acuerdo a nivel técnico, lo que se espera «muy pronto».

Ante la consulta de este medio por el receso de verano que inicia el 4 de agosto en el organismo internacional, Caputo aseguró que el acuerdo se dará antes.

Asimismo, le bajó el tono a los cuestionamientos que el staff que dirige Kristalina Georgieva difundió hace pocos días: «trabajamos para reconstruir el nivel de reservas, ya hoy tenés el Banco Central mejor capitalizado que nunca», dijo y explicó que el balance de la entidad «no es solo la parte de los activos, sino los pasivos».

«Es la primera vez que Argentina tiene un Banco Central con activos que sobre respaldan el nivel de pasivos que tiene, cosa que Argentina no vio nunca», destacó.

«Además, dentro de un marco de una situación económica mucho más estable y mucho más ortodoxa hoy tenemos superávit fiscal, no hay emisión monetaria, tenemos un Banco Central capitalizado, inflación bajando, reduciendo impuestos y los sectores todo eso lo valoran porque da mucha más planificación», resumió sobre el ritmo de la economía.