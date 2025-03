Dólar Futuro: para cuándo se espera devaluación

El Gobierno insiste en que no hay que planes de devaluación, incluso en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero el mercado pricea su expectativa en los contratos de dólar futuro.

La política cambiaria es uno de los puntos que el mercado más le debate al Gobierno. Mientras el oficialismo insiste en que el tipo de cambio no está atrasado e incluso desaceleró el ritmo de crawling peg (microdevaluaciones diarias) del tipo de cambio oficial desde febrero, distintos analistas han señalado que es necesario un ajuste del tipo de cambio.

Esta diferencia se vio acentuada luego de que el Gobierno anunciara que es inminente la aprobación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pese a que el oficialismo insiste en que no habrá devaluación, en las últimas ruedas, los contratos de futuros de dólar vieron un salto fuerte y reflejan una mayor búsqueda de cobertura.

Si comparamos con un dólar con crawling al 1%, el futuro de diciembre ya está 11% encima. «Es una diferencia que viene creciendo», describe Pamela Morales Jourdan, economista de Econviews, a El Cronista. La analista indica que los contratos de dólar futuro vienen subiendo en el último tiempo, sobre todo para después de octubre, a un ritmo de 1% en promedio por semana.

«La devaluación implícita en los futuros marca un promedio de 1,8% de devaluación esperada entre marzo y el décimo mes del año», describe. Y, explica que, si bien «es normal que la devaluación esperada esté por encima del crawling al 1%, ya que es un precio por la cobertura, después acelera, hasta promediar el 2,6% entre octubre y enero de 2026.

«Es evidente que esta reacción del mercado se debe a los recientes comentarios de Milei sobre un posible acuerdo con el FMI. Aunque circulan rumores de que el nuevo acuerdo no incluiría modificaciones al régimen cambiario (en el corto plazo, al menos), los agentes prefirieron incrementar la cobertura en el mercado de futuros», dice al respecto un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Así, todo indica que lo que está priceando el mercado es la posibilidad de una salida del cepo entre octubre de este año y enero del próximo y la dinámica de la negociación con el Fondo tiene mucho que ver en esa expectativa.

«El acuerdo con el FMI parece que viene en algún momento de los próximos dos meses, por lo que los contratos del ROFEX no tienen implícita una aceleración ahora, en el corto plazo, pero sí hay una aceleración en las tasas forward a partir de octubre», apunta en ese sentido Pedro Siaba Serrate, Head of Research & Strategy de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

El ministro de Economía, Luis Caputo reconoció que hay precios caros en dólares, pero dijo que la solución no es devaluar y que, una vez que esté el acuerdo con el FMI y se levante el cepo, no pasará nada con el tipo de cambio porque hay pocos pesos en la plaza.

No obstante, lo que el mercado ve es que el programa económico no se puede sostener sin una devaluación. Un elemento clave en esta postura es que Fondo mismo le ha dicho al Gobierno que el dólar está poco apreciado y le exige acelerar el ritmo de devaluación. Asimismo, el Gobierno no consigue acumular reservas en el último tiempo y preocupa también el hecho de que éste es un año electoral, en el que suele haber algo más de emisión.

«Por eso, pese a que anunciaron un acuerdo sin devaluación, se vio un salto en los contratos de futuros de hasta 5% post anuncio, que estipulan un tipo de cambio a $1380 para diciembre», indica el economista Federico Glustein. Eso muestra que el dólar oficial a $1090, como está hoy en día, no es sostenible y va a tener que crecer más cerca de la inflación para no quedar más atrasado todavía.

Tal como se dijo, la expectativa que se deduce de los contratos de dólar futuro prevé un ritmo mensual del 2,6% para octubre, para noviembre anticipa un 2,8% y del 3,3% para el último mes del año, con un tipo de cambio cercano de los $1.330 para el cierre de 2025.