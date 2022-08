Dólar hoy: el blue cayó $14 y los financieros siguieron descendiendo

Compartir

Entre la suba de las tasas de interés, el buen clima internacional y las expectativas puestas en las medidas que anunciará el miércoles el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa , ayer el dólar blue y los financieros continuaron con la tendencia a la baja, mientras los títulos soberanos avanzaron hasta 7%.

En la primera rueda de la semana, en la calle porteña de Florida, los arbolitos vendieron a $282. Se trató de una caída de $14 frente al cierre anterior (+4,9%), por lo que alcanzó el valor más bajo desde mediados de julio. Dos viernes atrás el tipo de cambio paralelo llegó a tocar los $350, aunque todavía continúa $43 arriba desde que Martín Guzmán abandonó el Palacio de Hacienda (+18%).

Para el analista financiero Salvador di Stefano, para que la calme en el mercado continúe, las medidas que serán anunciadas el miércoles deberán tener como eje el fortalecimiento de las reservas y un tipo de cambio competitivo, un presupuesto base cero para erradicar el déficit fiscal primario y que el Banco Central se comprometa a no emitir más pesos sin respaldo. “Se necesita mayor confianza para que lleguen inversiones, si eso no ocurre, lograr déficit cero y no emitir será complejo, por ende, se mantendrá la volatilidad entre los dólares alternativos, alta inflación y tasas de interés en niveles más elevados”, completó.

El tipo de cambio MEP, que permite a los argentinos dolarizarse mediante la compra-venta de bonos, pese al cepo cambiario, hoy apareció en pantallas a $274,48. Fue un descenso diario de $2 (-0,8%), pero siguió $26,50 más arriba que hace un mes (+10,6%). El dólar contado con liquidación (CCL), herramienta que se utiliza para girar la divisa fuera de la Argentina, se ofreció a $279,64. Fue una caída de más de $8,50 (-3%), aunque al contrastar la cotización con la de principios de julio continuó siendo $27,50 más caro (+10,9%).

“Tanto el mercado financiero local como el internacional amplificaron la altísima volatilidad característica de las últimas semanas (meses en lo que respecta al internacional). Pero, en esta oportunidad, no fue para mal, sino más bien para mostrar fuertes recuperaciones (donde las reacciones en el plano político y económico colaboraron, a diferencia de la semana anterior). No obstante, lejos está de haber sido resuelta la crisis cambiaria-financiera local”, remarcaron desde Ecolatina.

En el plano local, influyó la suba de tasas. En el internacional, que el mercado espera menos astringencia monetaria futura vía la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), sea por menores subas de tasas o menor duración del tightening (endurecimiento de la política monetaria), debido a la dinámica de la actividad en ese país. “Esto impacta muy positivamente en la gran mayoría de los índices mundiales y, particularmente, en países emergentes y de high yield como la Argentina”, explicaron.

