Dólar sin cepo: cierra con caída del 9% en abril, ¿qué pasará en mayo?

El 11 de abril quedó marcado como un hito en el Plan Milei: la apertura del cepo y el acuerdo con el FMI provocaron un giro en las expectativas del mercado, con las acciones y bonos argentinos emergiendo como los grandes ganadores del mes. A tres ruedas del cierre de abril, el dólar muestra caída de 9% (para el promedio del MEP, Contado Con Liquidación (CCL) y el libre) mientras que el otrora dólar oficial, antes no accesible a ahorristas, acumula suba de 9% en el mes en el mercado mayorista.

El debut del nuevo esquema cambiario cambió las reglas de juego: las bandas de flotación y las reservas del BCRA apuntando a los u$s 40.000 millones dieron credibilidad al plan oficial al tiempo que eliminó la discusión sobre el atraso del dólar oficial y la pérdida de divisas del regulador monetario. Pero la semana pasada hubo otro movimiento clave: el Banco Central informó ganancias contables de $19,4 billones en 2024 y que hará una distribución de $11,7 billones al Tesoro a ser depositado en la cuenta que tiene en el propio BCRA.

«Es el mecanismo que el Gobierno encontró para darle liquidez al mercado y evitar lo que sería un fuerte apretón monetario. Lo que no parece tan razonable es que sea el Tesoro el que maneje la política monetaria, porque cada vez que decida cuál es el nivel de corte en las licitaciones de bonos, va a ser el Tesoro el que fije la tasa de interés y la emisión monetaria» destacó Miguel Kiguel en el último informe de su consultora Econviews.

Satisfacer demanda de dinero

Del otro lado, Alberto Ades, ex Goldman Sachs destacó que «la medida permite satisfacer una creciente demanda de dinero en una economía que crece al 5-6%, con inflación en descenso y partiendo de niveles muy bajos de monetización, al tipo de cambio de 1200 por dólar». «Esperar a que el dólar cayera a $1.000 para inyectar dinero recién ahí hubiera implicado una apreciación cambiaria adicional, que en el contexto actual considero indeseable», apunta.

Agrega un dato clave para lo que se viene en abril: «Se evita una suba de tasas, que hubiera sido necesaria para renovar el 100% de la deuda en manos de los bancos, los cuales hoy prefieren destinar recursos al crédito privado a tasas más altas, y se reduce el stock de deuda cara».

En la previa electoral, las renovaciones de deuda en pesos pueden generar ruido, lo que se disminuye con esta decisión del BCRA y sus utilidades. El «jogo bonito» en lo económico quedará para otro momento. En las dos licitaciones de abril, el Ministerio de Economía no renovó deuda y puso en circulación $ 3,8 billones. El mensaje encriptado del Gobierno es que no quiere subir tasas en pesos.

Pero para anticipar lo que puede suceder en mayo, resulta clave ver la tendencia imperante en mercados emergentes en medio de la guerra comercial. Las monedas de la región vienen resistiendo bien por la solidez macro y la baja inflación.

Para el Bank of America, «esta dinámica se ve reforzada por el repunte del euro y abre la puerta a que los mercados emergentes con alta beta y carry superen el rendimiento. Trump parece estar reduciendo los aranceles, lo que supone un alivio para el dólar, pero persisten las dudas. Creemos que existen oportunidades en Latinoamérica, donde los rendimientos reales son mejores…abrimos posiciones largas en pesos argentinos».

Bienvenidos a la libre flotación

El resultado del superclásico financiero, pesos contra dólares, no será tan sencillo de predecir con bandas de flotación que con el paso del tiempo se van a ir haciendo irrelevantes (la superior sube 1% mensual y la inferior baja 1% también por mes). El «carry trade» ya no es tan certero como en el inicio del plan Milei. El dólar vive. Son las reglas en definitiva de un país que quiere ser normal.