Dolor e indignación por la muerte de María Lucía: su padre relató el drama familiar previo a la tragedia

La conmoción aún envuelve a la comunidad formoseña tras conocerse la trágica muerte de María Lucía Maidana, una niña que fue hallada sin vida Colonia Weitzel.

En un conmovedor testimonio brindado al Grupo de Medios TVO, su padre, José Luis Quintana, habló sobre la situación familiar que precedió al caso que hoy sacude a la sociedad.

“A los tres meses del nacimiento de María nosotros nos fuimos a vivir juntos, estuvimos hasta el año pasado juntos”, relató Quintana.

“En marzo del año pasado tuvimos un inconveniente y nos separamos. Después ella formó otra pareja. Durante tres meses yo fui a buscar a mi hija y la tenía conmigo los fines de semana o algunos días desde la mañana”.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el contacto con su hija comenzó a dificultarse.

“Después, la mamá de mi hija, su nueva pareja y mi bebé se fueron a vivir a El Colorado. Ella me bloqueaba de todos lados. El contacto con María ya era imposible. El último fue en Bañadero”, señaló con evidente angustia.

El rol de los vecinos

Quintana también relató cómo fueron los vecinos quienes lo mantenían informado sobre la situación de la menor. “Un vecino me preguntó por María y yo le dije que no sabía nada, porque las veces que la llamaba para hablar con ella, su mamá me decía que estaba durmiendo. Después le pregunté por qué la nena no iba a la escuela, y me respondió que no tenía cómo llevarla. Fueron los vecinos quienes siempre me avisaban de todo, incluso que mi hija no estaba más”.

La desesperación llevó al padre a buscar ayuda.

“Pasado un tiempo, le avisé a una tía para que hiciera la denuncia, porque la pareja había salido sola y la nena no. El martes fuimos a la Policía, y para el mediodía ya la habían encontrado. Me dijeron que la nena se les cayó al río”.

El caso está siendo investigado por las autoridades, mientras crece el pedido de justicia por parte de vecinos y allegados, quienes claman por el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables