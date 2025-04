Dolor, emoción y respeto: así despiden las celebridades al papa Francisco

La mañana del lunes 21 de abril de 2025, el mundo se detuvo ante la triste noticia del fallecimiento del Papa Francisco, quien partió a los 88 años, dejando un vacío insondable en el corazón de millones de personas. Desde el Vaticano, se confirmó la muerte del Pontífice argentino, quien, durante su labor se destacó por su cercanía con la gente, su mirada misericordiosa y su firme defensa de los más necesitados.

El Papa, que había estado luchando contra complicaciones de salud en los últimos tiempos, dejó su última huella pública en la misa del Domingo de Ramos, donde, ya en silla de ruedas y sin las cánulas de oxígeno que lo habían acompañado en sus últimos días, presidió con serenidad una de las celebraciones más significativas de la Iglesia Católica. Su presencia, aunque frágil, reflejaba la fortaleza y la espiritualidad que lo caracterizaron hasta el final.

En la Argentina y en el mundo, la noticia de su partida generó una ola de condolencias y homenaje de figuras del espectáculo, la política y los fieles que lo veneraban. Desde el corazón de Buenos Aires hasta las lejanas tierras de Europa, miles de personas se congregaron para rendirle tributo. La figura de Francisco trascendió las fronteras del Vaticano y se convirtió en un referente mundial. En las redes sociales, los famosos y los ciudadanos comunes expresaron su dolor y gratitud por el legado que dejó el Sumo Pontífice.

Marcelo Tinelli se volcó a su perfil en Instagram, desde el que compartió una fotografía en que se lo pude ver en compañía del papa en momentos en que éste toma entre sus manos una camiseta de San Lorenzo. En el texto que se encuentra junto con la instantánea, se puede leer: “Vuela bien alto, querido Francisco, amado papa, orgullo de los argentinos y de todos los cuervos. Jamás olvidaré este momento junto a vos, cuando te llevamos a Roma la copa que ganamos con San Lorenzo en 2013″.

La actriz Nancy Dupláa se sumó a las manifestaciones de cariño con una emotiva imagen del Papa acompañada de un simple “Francis” y el símbolo de un corazón roto a través de su cuenta de Instagram. En sus redes, la artista mostró, con su habitual sensibilidad, el profundo impacto que la figura de Francisco tuvo en la cultura y en la sociedad argentina.

El cantante L-Gante, conocido por su estilo musical urbano, no se quedó atrás. A través de una imagen en blanco y negro de Francisco con una pelota de fútbol entre sus manos, el músico dedicó un breve pero sentido mensaje con las iniciales QEPD, expresión que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, al reflejar el cariño de miles de jóvenes que lo consideraban un referente de humildad y cercanía.

Por su parte, Benjamín Vicuña recordó al Sumo Pontífice con una impactante imagen de una de las jornadas de los Jueves Santo. El “in Cena Domini” y el lavado de pies son elementos centrales de la celebración de ese día en la Iglesia Católica, donde se conmemora la Última Cena de Jesús con sus apóstoles. El lavado de pies, en particular, es un rito que imita el gesto de Jesús al lavar los pies de sus discípulos, simbolizando el servicio y la humildad. Sobre esa imagen el actor destacó: “La grandeza de servir con humildad. Buen retorno a casa”.

Wanda Nara, por su parte, evocó su encuentro con el Papa en 2014. En aquel entonces, la empresaria y su entonces pareja, Mauro Icardi, participaron en el “partido por la paz”, una iniciativa impulsada por el Pontífice y la fundación del futbolista Javier Zanetti. En su mensaje, Nara recordó cómo Francisco bendijo su embarazo de riesgo de su hija mayor, una muestra más de la delicadeza y cercanía del líder religioso hacia las personas, sin importar su origen o fama. “Bendijiste mi embarazo de riesgo, por eso Francesca se llama así“, escribió, con emoción. “También te pedí por mis hijos. Gracias. Fue un orgullo tener un Papa argentino. QEPD Francisco“.

El periodista Jorge Rial eligió dejar una frase significativa en su cuenta de Instagram, sobre una foto del Papa Francisco: “Hoy el mundo es un poco peor sin Francisco”.

También Ángel de Brito despidió con un posteo al líder mundial, junto con dos imágenes de Francisco bendiciendo a una multitud: “Falleció el Papa Francisco, QEPD”, escribió al lado de las fotos.

El doctor Alberto Cormillot también despidió al líder de la Iglesia Católica con un recuerdo de su visita al Santo Padre. “Él hablaba siempre de la falta, el exceso y el desperdicio de los alimentos. Fui a visitarlo al Vaticano y llevé una manzana para que la bendijera pidiéndole que sume a su mensaje la problemática de la obesidad infantil. Me quedo con ese recuerdo simple, pero inolvidable. Papa Francisco, QEPD.

Por su parte, el cantante colombiano Sebastián Yatra también expresó su dolor en redes sociales. En un emotivo posteo, compartió su recuerdo del primer encuentro en 2019, cuando viajó al Vaticano para presentarle su canción “En guerra”. En la imagen, Yatra, visiblemente conmovido, se mostró junto a Francisco, quien siempre supo conectarse con los jóvenes a través de su humildad y su mensaje de esperanza. “Vuelta alto”, escribió el músico, destacando la magnitud de la figura papal y su influencia en el mundo entero.

El actor español Antonio Banderas, quien tuvo la oportunidad de conocer al Papa en 2016, también dedicó unas palabras al fallecimiento de Francisco. En su cuenta de X, el artista expresó su dolor con un texto cargado de respeto: “Muere el Papa Francisco, muere un hombre que al frente de la Iglesia Católica mostró bondad, amor y misericordia con los más necesitados”. La imagen que acompañó el mensaje, tomada durante la audiencia general de aquel encuentro en el Vaticano, mostraba al actor sonriendo mientras estrechaba la mano del Pontífice, una de las tantas imágenes que reflejan el carisma y la cercanía que Francisco supo cultivar con las personas de todos los rincones del mundo.

Teté Coustarot, una de las figuras más queridas de la televisión argentina, compartió una imagen junto al Papa, acompañada de un mensaje lleno de gratitud: “Gracias por todo y rezaremos por él como siempre pedía”. El acto de oración era, sin duda, uno de los pilares en los que Francisco centraba su vida, y que convirtió en una tradición entre sus fieles. Su llamado a la paz y a la unidad quedará grabado en el recuerdo de todos aquellos que lo escucharon.

Los Pimpinela también rindieron homenaje al Papa con una serie de imágenes de sus encuentros. Junto a las fotografías, el dúo compuesto por Lucía y Joaquín Galán compartió un breve pero poderoso mensaje: “Descansa en paz”. No hacía falta mucho más. La solemnidad de esas palabras refleja la admiración y respeto de los artistas, quienes a lo largo de los años demostraron un cariño profundo por el líder religioso.

En tanto, Marley logró dar un toque personal a su despedida. En su cuenta de Instagram, publicó un video en el que revivió el emotivo encuentro que tuvo con el Papa en 2017, que permaneció grabado en su memoria. En ese momento, el conductor se acercó al Pontífice para compartirle una noticia personal: iba a ser padre soltero. “¡Un momento único!” escribió en su posteo. En el video se podía ver cómo se fundía en un abrazo con Francisco, quien, con su acostumbrada calidez y cercanía, lo escuchó y le dio su bendición. Para Marley, este encuentro se convirtió en un símbolo de esperanza, de renovación y de fe, y este lunes de dolor lo recordó con nostalgia y cariño.

La actriz Dolores Fonzi, por su parte, también se sumó a las muestras de cariño hacia el Papa. A través de una fotografía que mostraba a Francisco junto a Estela de Carlotto, líder de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Amalia Granata también fue una de las que se tomó un minuto para recordar a Francisco, con una imagen de ambos juntos y el texto: “Hermoso encuentro. Me dejaste muchos mensajes para reflexionar”.

A través de su cuenta de X, el cantante español Alejandro Sanz compartió una reflexión en la que detalla que “no quisiste gustar a todo el mundo, sino decir lo que pensabas y se ajustaba a la palabra de Cristo. Qué gran forma de honrar la esperanza. Descansa en paz, querido hermano”.

El conductor Hernán Lirio se refirió a la emoción que tuvo al recordar el momento en que se confirmó que Francisco sería el nuevo Papa de la Iglesia católica. “Fue el Papa más cercano a las minorías”, detalló.

El legado de Francisco, quien fue el primer Pontífice latinoamericano de la historia, es innegable. Durante su misión, su voz siempre se alzó en defensa de los derechos humanos, la justicia social y la paz mundial. En una época de divisiones, su mensaje de unidad, misericordia y amor fue un faro de esperanza para aquellos que más lo necesitaban.

Hoy, mientras el mundo entero lo despide, las miles de muestras de cariño y respeto que inundan las redes sociales y las calles de Roma son un reflejo del impacto profundo que tuvo en las vidas de las personas.