Dolor en el espectáculo por la muerte de Toti Ciliberto: el recuerdo de sus excompañeros de VideoMatch

La madrugada del martes trajo una noticia que nadie quería escuchar: falleció Salvador Maximino Ciliberto, más conocido como Toti Ciliberto, comediante y figura inolvidable de los años dorados de VideoMatch y ShowMatch. A sus 63 años, su partida terrenal no solo dejó un gran vacío en el mundo del espectáculo, sino también en el corazón de sus colegas y amigos, quienes aprovecharon para rendirle homenaje a través de sus palabras en los medios y en las redes sociales.

La noticia sorprendió a todos, incluso a quienes lo conocían íntimamente. Chato Prada, histórico productor del ciclo que conducía Marcelo Tinelli, compartió su desconcierto en diálogo con Teleshow: “El tipo más bueno del planeta. Iba caminando y todos lo saludaban, y él abrazaba a cada uno de los chicos”. Además, contó que fue notificado de la muerte por teléfono y que su primera reacción fue pensar en un accidente. “Cuando lo llamo al Gordo Larry (de Clay) pensé que le había pasado un accidente…”. No había señales previas, ni alertas de salud. Solo el silencio irremediable de su ausencia.

Aunque la vorágine de la vida los había alejado del contacto cotidiano, el afecto seguía intacto. “Nos veíamos cada tanto”, dijo Prada, recordando cómo era la dinámica de su amistad: “Nos veíamos cada tanto tiempo, nos encontrábamos en los cumpleaños cada año. La típica”. En Desayuno Americano (América), también lo definió como “la persona más buena del mundo, más allá de un artista impresionante desde lo dramático y lo humorístico”. Y sumó una imagen que lo describe con precisión: “Era el alma mater del equipo del viejo Videomatch. Después que se terminó el programa, él siguió como siempre, tratando de unir a todo el equipo. Siempre te llamaba para fin de año, para Navidad, para tu cumpleaños. Se acordaba absolutamente de todo”.

Larry De Clay, su íntimo amigo se despidió con una frase y una foto de ambos en Instagram: “No tengo consuelo. Volá alto, hermano. Te vamos a extrañar toda la vida”.

Su excompañero Pachu Peña, al ver el posteo, respondió: “Descansá en paz, Toti querido. Qué tristeza”. Luego, expresó su emoción en comunicación con el noticiero Buen Telefe (Telefe). “Es una tristeza muy fuerte, no lo esperaba”, dijo. Acto seguido, el humorista contó que compartían un grupo de WhatsApp muy activo con Larry, Pichu, Carna, entre otros. El domingo, apenas 48 horas antes, Toti había saludado a todos, uno por uno. “Estaba todo bien. Ayer me enteré que estaba mal y que se había desvanecido”. Luego, conmovido, agregó: “Era un gran hombre y tenía un corazón enorme. Un tipo muy querido por todos los que trabajaban con él. Una persona única y ni hablar del talento que tenía”.

José María Listorti, otro histórico de Showmatch, compartió una historia en su cuenta de Instagram con una imagen junto al humorista, ambos sonrientes en medio de una fiesta, rodeados de colores, guirnaldas y abrazos. “Toti querido… ¡Qué tristeza enorme! Te vamos a extrañar”, escribió el conductor, resumiendo en pocas palabras la magnitud de la pérdida. Más tarde,en diálogo con A la Barbarossa (Telefe) agregó: “Estar 11 años trabajando te une un montón, al compartir cenas, nacimientos de hijos… Es tanto que te duele”.

A la llamada telefónica también se sumó Fredy Villarreal. “Éramos muy amigos. Trabajé un montón con él, pero pasé más tiempo siendo su amigo que compañero de trabajo. Viví un tiempo de mi vida con él, incluso mi mamá está consternada por lo que ocurrió”. Momentos más tarde, sumó: “Los cómicos nunca mueren, el recuerdo siempre nos va a hacer reír”.

Pichu Straneo también se mostró dolido por lo acontecido. Con una foto vintage de ambos, sin remera y abrazados, mostró en redes esa complicidad que solo se construye con años de amistad. “Toto hermoso, qué injusta es la vida a veces, porque se lleva a los seres tan buenos como vos. No lo puedo creer. Mucha luz para vos, amigo”, escribió sobre la imagen, como quien aún espera que la noticia no sea real.

Waldo Navia, por su parte, viajó al pasado para recordar el día en que llegó a Telefe, recién llegado de Uruguay, en 1995. “Con un bolsito, cuando entro en el pasillo largo de Telefe me cruzo con Marcelo y con Toti y sentí que los conocía de toda la vida”, relató en el ciclo de Pamela David. “Tenía una cosa muy especial, se prendía fuego cuando actuaba y, más allá de sus múltiples personajes, era un poco todos ellos”, cerró visiblemente triste.

Otro de los homenajes más sentidos fue el de Sergio Gonal, quien compartió un posteo reciente donde se lo ve junto a Toti distendido, sonriente, compartiendo una tarde de sol en un banco de madera. “Quiero recordarte de esta manera, siempre intentando generar lo mejor, siempre queriendo hacer, siempre disfrutando de esta vida que hoy nos golpea con tu partida”, escribió. “En vida te dije gracias muchas veces, fuiste un gran tipo conmigo vos y tu familia. Buen viaje, amigo querido”, sumó en el pie de la publicación.

El comediante Milton Ré fue directo y contundente en X, previamente conocido como Twitter. “Murió Toti Ciliberto. Un gran humorista que dejó perlitas como estas, el Martín Fierro en VideoMatch y tantos personajes más. Irrepetible, único, brillante”, escribió respecto a la huella que dejó el actor en el mundo del espectáculo.

Y en las últimas horas, el homenaje se amplió aún más. Desde su cuenta, El Mago Black publicó una foto de Toti en una tribuna, sonriente, con una remera deportiva y un fondo de plateas en un estadio repleto de gente. “Que Dios esté con vos. Volá alto, Toti”, escribió, como una plegaria lanzada al cielo.

Desde su cuenta de Instagram, Fernando Ramírez compartió una foto entrañable junto a Toti y escribió: “Totino de mi alma. Hermano de la vida. Estamos destrozados. Un cachito más… Estabas tan feliz. Siempre bueno. El mejor. Siempre ahí. Te extraño para siempre. Te quiero, mi Totino”. Una despedida íntima, dolorosa, sin filtro.

Toti no fue solo un actor, sino que logró convertirse en un punto de unión, un compañero que sabía estar, una memoria viviente de afecto compartido. Su trayectoria incluyó participaciones en ciclos televisivos de enorme éxito, actuaciones cinematográficas y una legión de personajes que aún habitan en la memoria colectiva de los argentinos. Pero su verdadero legado no se mide en minutos al aire ni en rating: se mide en abrazos, en llamados inesperados, en cumpleaños recordados, en amistades que perduraron décadas y continuarán para siempre.