Dolor en el mundo del espectáculo: murió a los 88 años Chico Novarro

Bernardo Mitnik, más conocido por su nombre artístico Chico Novarro, falleció en la mañana del viernes a los 88 años. El cantautor argentino tenía una larga carrera en el mundo de la música. Su fama inicial se dio cuando integró el elenco de El Club del Clan, desarrollando luego un exitoso camino como cantante solista y compositor de tangos y boleros. En 2014 había recibido la mención de Ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires.

La noticia la dio uno de sus compañeros de ruta, Dany Martin, a través de una publicación en Twitter: “Con un dolor que pocas veces sentí en mi vida, quiero decirte que se fue mi hermano de toda la vida, Chico Novarro. ¡Volá alto, Chico, muy alto!”.

“Venía con una deficiencia respiratoria, dos internaciones seguidas, era asmático y tenía un EPOC terminal. Todo lo fue debilitando, siempre genial de la cabeza pero el cuerpo ya no lo acompañaba”, dijo su hija Julieta Novarro en diálogo con Socios del espectáculo. “Tuvo problemas respiratorios gran parte de su vida, estaba internado en el Sanatorio de Los Arcos, le dieron el alta pero en ese momento justo contrajo Covid, y ya no estaba bien, por eso no nos toma de sorpresa su muerte”, agregó Andrea Campbell, nuera de Chico.

El cantante nació el 4 de septiembre de 1933 en la ciudad de Santa Fe y creció en Córdoba, pero se consideraba porteño. Era oriundo de una familia muy humilde donde su padre fue zapatero y su madre ama de casa, sin embargo logró el éxito con su carrera a nivel internacional. Sus tangos y boleros dejaron huella en la historia musical de nuestro país y han sido interpretados por grandes artistas de toda América.

En el ámbito personal, formó una gran familia y así partió, rodeado de afecto. “Se fue mi papá, hermoso y amado”, escribió su hijo, Pablo Novak junto a una imagen retro del músico, en el que se lo ve joven, tocando la batería. El músico se casó dos veces y era padre además, de Julieta, Marcela y Carolina; y tenía dos nietos Esmeralda, Tomás, Lucas, Marcos, Florencia y Lucía. Eran todos muy unidos y en varias oportunidades se los pudo ver compartiendo escenario.

Con más de 70 años de historia, empezó su camino artístico como baterista en orquestas de jazz e integró el elenco de El Club del Clan entre 1962 y 1964 pero forjó, con los años, una sólida carrera integral: escribió casi 700 canciones, obras de teatro y música para shows y películas. También tuvo una faceta como actor e hizo varias películas. Pero lo suyo era la música y allí hizo foco.

En 1965 escribió su primer tango, “Nuestro balance”. Sería el primero de muchos, ya que con los años se destacó en la composición y el canto de boleros, convirtiéndose en un referente indiscutido en la materia. Luego vendrían “Debut y despedida”, “Algo contigo”, “Como”, “Cuenta conmigo”, “Arráncame la vida” y “Carta de un león a otro…”, entre otros temas que marcaron a más de una generación y se convirtieron en himnos del corazón.

Cantantes de todo el mundo interpretaron sus temas, entre ellos Luis Miguel quien incluyó la canción “Cómo” para ser incluida en su primer disco de boleros, Romance. Compuso canciones con otros importantes letristas y músicos, como Eladia Blázquez, Héctor Stamponi, Rubén Juárez, entre otros artistas. Uno de sus últimos trabajos fue editar su repertorio en duetos con otros artistas latinoamericanos.

Hace algunos años, en un mano a mano con Teleshow, el músico eligió uno de sus temas que más lo marcó. “No sé si cambió la historia de mi vida, pero fue muy importante y sigue siéndolo: Algo contigo”, dijo sin dudarlo y contó la historia detrás de su creación: “Yo había ido a ver un espectáculo. Ahí había una actriz que cantaba, y la saludé y ella me saludó. La chica que estaba conmigo, cuando nos íbamos me dice: Esa chica tiene algo con vos´. Me gustó la frase. Le dije: No, no tenía nada´. Pero cuando llegué a mi casa escribí las primeras cuartetas”.

Músico, cantante, actor, padre, abuelo, amigo, se fue uno de los máximos exponentes de la cultura popular.

