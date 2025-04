Dolor y reflexión tras la partida del Papa Francisco: «Su legado queda entre nosotros»

La noticia del fallecimiento del Papa Francisco ha generado una profunda conmoción en todo el mundo. Líderes religiosos, referentes sociales, fieles católicos y ciudadanos de todas las culturas han expresado su tristeza ante la partida de quien fuera no solo el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, sino también una figura clave en los grandes debates sociales de la última década. En la localidad formoseña de Pozo del Tigre, el Padre Ponciano Acosta, párroco de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, expresó con emoción y admiración su sentir ante esta pérdida que resuena en todos los rincones del planeta.

“Realmente nos sorprende a todos, porque ayer mismo lo veíamos en la Plaza de San Pedro, saludando a la gente desde el Papamóvil. Es una sorpresa mundial”, afirmó Acosta. Pero más allá del asombro, lo que predomina es un profundo dolor compartido por millones. “Se va un gran líder espiritual de la Iglesia Católica, ciertamente, pero también un líder mundial que marcó rumbos en distintos aspectos de la vida social”, sostuvo el sacerdote. Su liderazgo, añadió, trascendió los límites del Vaticano: promovió el diálogo interreligioso, se puso al frente de las causas de los más pobres y vulnerables, y fue una voz firme en temas como el cambio climático, los derechos humanos y la migración.

El Padre Ponciano resaltó que el legado del Papa Francisco se mantiene vivo a través de sus enseñanzas y de las acciones concretas que impulsó durante su pontificado. “Sus palabras calaron hondo, pero también lo hicieron sus gestos. Su compromiso con los migrantes, con los descartados de la sociedad, con el cuidado de la casa común… todo eso dejó huellas concretas que invitan a continuar su camino”, expresó. En este sentido, destacó que no solo los católicos, sino también muchas personas ajenas a la Iglesia, encontraron en Francisco un referente ético y humano en tiempos complejos.

Uno de los aspectos más valorados de su pontificado, según Acosta, fue su decisión de abrir las puertas de la Iglesia “de par en par”, como él mismo lo expresó. “Este hombre no solo tuvo sabiduría, tuvo también mucho coraje. En Lisboa, en el último Encuentro de Jóvenes, repetía ‘abierta a todos, a todos, a todos’. Esa insistencia en la palabra todos refleja su profunda visión inclusiva, de una Iglesia al servicio de todos los pueblos y culturas, sin distinciones”, recordó.

Desde Pozo del Tigre, comunidad que se suma al luto mundial, el sacerdote instó a valorar el legado de Francisco como un compromiso personal y colectivo. “Este es un momento para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, para que su legado no se pierda, sino que continúe en cada acción que hagamos como sociedad. Que seamos fieles a sus enseñanzas y que tengamos también nosotros el coraje de sostener las banderas que él levantó”, reflexionó.

Finalmente, el padre Ponciano expresó el orgullo que significa para los argentinos haber tenido un Papa como Francisco: “Fue y es un orgullo sano decir ‘ese Papa que está haciendo todo esto es argentino’. Nos deja un mensaje de amor a los pobres, de lucha por la justicia, de defensa de la vida, de compromiso con la verdad. Que podamos tomar esas banderas y llevarlas también en nuestra patria, en nuestras comunidades, en nuestros actos cotidianos. Ese será el mejor homenaje que podamos rendirle”.