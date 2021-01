Dolores Barreiro y Christophe Krywonis se mostraron juntos y de la mano en un tour

Compartir

A través de sus historias de Instagram la modelo y el chef compartieron varias imágenes sugerentes en las que no faltaron los hermosos paisajes ni las delicias regionales.

En los últimos días, Dolores Barreiro y Christophe Krywonis decidieron hacer un viaje a la provincia de Mendoza para llevar adelante un tour culinario acompañados por un grupo de amigos. Sin embargo, ambos compartieron imágenes que llamaron la atención en sus respectivas cuentas de Instagram y comenzaron a sonar fuertemente los rumores de un posible romance entre la modelo y el chef.

Tanto Christophe como Dolores aparecen de la mano, abrazados y rodeados de amigos en Mendoza en las fotos publicadas por los mismos protagonistas. “Me llevó el franchis”, escribió la ex novia del polista Santiago Tanoira en las stories, mientras que él jurado de realitys como Masterchef devolvió el gesto. “Me llevo a ‘la belle’ a recorrer el viñedo”, junto a imágenes donde aparecen mimosos y sonrientes.

En otra de las historias, ambos están en un restaurante y se escucha la escucha preguntar: “¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué estás sufriendo? ¡No sufras! I love you. Je t’aime”. A lo que él responde: “Volvió el amor, entonces. Alegría”. Sin embargo, están arrobadas todas las personas que los acompañaron en el almuerzo. Además, ella subió una serie de imágenes del atardecer y aparece en el plano Christophe diciendo: “Yo soy muy respetuoso”.

Y ella, en tono irónico, lo amenaza: “¿Te digo algo? Entonces, no soy más tu novia”. Y en la grabación aparece la frase: “No lo amo más. Demasiado francés. Pero es buen actor”. Dolores también compartió una foto en la que se los ve caminando, de la mano. ¿Será una cómplice puesta en escena de amigos o habrá nacido el amor?

Recordemos que el 23 de abril de 2019, una de las parejas más icónicas de los 90 llegó a su fin: Dolores Barreiro y Matías Camisani se separaron después de 21 años de matrimonio y cinco hijos en común (Valentino de 19, Salvador de 16, Milo de 13, Suria de ocho e Indra de cuatro).

La empresaria y el músico se habían conocido en México en 1996, cuando las modelos estaban en auge en la Argentina. Ambos viajaron por trabajo y coincidieron en el destino. Después de un año se casaron en la parroquia San Antonio de Padua, en el corazón de Devoto y celebraron a todo trapo en el Liceo Militar y formaron una hermosa familia.

“Una separación no se da de un día para el otro. Pero ya llevamos más de un año formalmente separados”, explicó Dolores en un reportaje a Hola, aclarando que prefería no hablar de los pormenores del divorcio. “Fue un proceso largo, un camino necesario y muy costoso a nivel emocional para los dos. Con Matías tuvimos que aprender a construir una nueva relación para el bienestar de nuestros hijos”, agegó

Sobre las razones del distanciamiento, la modelo aseguró: “Cuando uno siente que algo no funciona como venía siendo es importante sincerarse y saber tomar distancia a tiempo, aunque duela”. En ese sentido aseguró que el corte fue en muy bueno términos porque lo de ellos fue una historia de amor entregado, respetuoso y hermoso. “Lo voy a amar toda mi vida porque siento que nuestro matrimonio fue algo maravilloso”, aseguró.

