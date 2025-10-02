Domingo Cavallo reveló su pronóstico del dólar, deuda e inflación para después de las elecciones del 26 de octubre

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, aseguró que el gobierno nacional debe liberar por completo el cepo cambiario y permitir un salto transitorio del dólar acompañado de mayor inflación, asegurando que en pocos meses ambas variables se estabilizarán. También sostuvo que el Tesoro y el Banco Central deberían ejecutar un programa de compras de reservas para garantizar el pago de la deuda futura.

Cavallo recordó que la actual situación económica se asemeja a la que vivió Argentina a fines de 1990 y principios de 1991 bajo el mandato de Menem. «Hay algunos parecidos muy interesantes entre los primeros 20 meses del gobierno de Menem y los primeros meses del gobierno de Milei», explicó. Señaló que ambos heredaron «una situación económica catastrófica», aplicaron ajustes de gasto público y buscaron contener la inflación eliminando el déficit fiscal.

El exfuncionario explicó que «como mínimo, deberán eliminarse de inmediato todas las restricciones para operar en el mercado cambiario» y que «el tipo de cambio debería flotar sin ningún tipo de bandas». Según su intuición, «esto es lo que terminará ocurriendo» luego del 26 de octubre.

Además, aseguró que la intervención del Tesoro de Estados Unidos y del FMI influirá en la adopción de medidas, incluso si el Gobierno no quisiera implementarlas: «Pondrán como condición que se instrumenten los cambios en las políticas monetaria y cambiaria necesarios para superar la crisis».

“El Banco Central, además de manejar los encajes bancarios, podrá llevar a cabo operaciones de mercado abierto en los mercados secundarios, tanto con títulos en pesos como con títulos en dólares, para controlar la expansión del crédito en pesos y en dólares”, concluyó Cavallo.