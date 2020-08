Domínguez y la cuarentena: “Esto es un día a día”

Compartir

José Félix Domínguez se entrena en el CENARD con la ilusión de lograr su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Son muchos los deportistas argentinos que ya se entrenan en el CENARD con el sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos y entre ellos está el esgrimista José Félix Domínguez. “Hay todavía más de la mitad de las plazas en disputa para completar los 30 esgrimistas que participarán en Tokio. Me tengo fe, ya me acostumbré a la nueva modernidad”, remarcó Koko Domínguez.

“Esto es día a día. Creemos que en noviembre podría haber competencia, pero hasta que no esté confirmado sólo hay que pensar en entrenar y seguir mejorando. Por suerte la parte de la técnica la fuimos recuperando y ahora empezamos con los combates, eso ya es todo un avance considerando la larga cuarentena que me tocó hacer desde que llegué de Hungría el 12 de marzo. En el medio entrenamos en casa en forma individual y vía on line; ahora que ya estamos entrenando en el CENARD me siento cada vez más confiado de lo que está por venir”, resumió el medallista panamericano en espada masculina individual.

“Ahora hay que seguir puliendo condiciones técnicas para salir de esta cuarentena mejor de lo que entramos”, prosiguió Domínguez, quien en los primeros meses de la pandemia y como consecuencia de su otra actividad, la de diseñador industrial, fabricó en su casa las vinchas de las máscaras de protección para donar a hospitales y médicos.

“Ya hace un par de meses que dejé de fabricar esas vinchas porque desde que se desarrollaron las matrices para producirlas en serie dejó de tener sentido. Hoy mi enfoque está puesto al entrenamiento de cada día, quiero darlo todo para llegar a Tokio”, completó Koko.