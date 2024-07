Dos adolescentes fingieron una tentativa de secuestro, pero se confirmó que mintieron para no ir al colegio

Una mujer denunció en la Comisaría Estanislao del Campo, que su hijo de 14 años y una amiga de la misma edad, fueron víctimas de un “intento de secuestro”, lo que activó un inmediato despliegue de búsqueda; luego se descubrió que sólo se trató de una mentira para no asistir al colegio.

El jueves alrededor de las 14:00 horas, la afligida madre de 53 años, denunció una tentativa de secuestro, que llevaron adelante dos hombres que se desplazaban en una camioneta, del cual su hijo y su amiga lograron escapar.

De inmediato se desplegó un amplio operativo de búsqueda de los supuestos hombres y la camioneta. Además, los investigadores hablaron con los directivos del colegio y señalaron que ambos jóvenes registraban varias inasistencias.

Esclarecimiento

A las 18:30 horas, se presentó nuevamente en la Comisaria la mujer que denuncio el intento de secuestro, e informó a la autoridad policial que su hijo confesó, que todo fue inventado de común acuerdo con su compañera para no asistir al colegio.

También agregó, que la fotografía que mostraron a los policías para disfrazar la versión, era una captura extraída de las redes sociales.

Ante la magnitud del caso, los policías mantuvieron una reunión con directivos del colegio para brindar tranquilidad a la comunidad educativa e informar que todo fue una mentira de los dos alumnos.

Los auxiliares de la justicia se pusieron en contacto con dos emisoras radiales de esa localidad, para aclarar que el hecho no ocurrió, y que no hubo ningún intento de secuestro.

Por lo sucedido, se realizó un Expediente judicial con intervención del Juzgado de Menores de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa con asiento en la localidad de Las Lomitas.