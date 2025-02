Dos auditorías de la SIGEN revelaron graves irregularidades en millonarios subsidios girados a comunidades mapuches

Exclusivo: el INAI no controló las inversiones. Faltan rendiciones de cuentas y hay obras que no se realizaron. Integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) usaron el dinero del Estado para pagar abogados después de ocupar terrenos. Hay partidas que no llegaron a destino. “No se evidencia comunicación a la comunidad sobre el desembolso de los fondos”, sostienen los auditores

Dos recientes auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a las que accedió Infobae revelan serias irregularidades en los subsidios que los gobiernos kirchneristas otorgaron a comunidades mapuches, entre ellas a integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) calificadas por el vocero presidencial Manuel Adorni como organizaciones “terroristas”.

A lo largo de 12 años años, los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, giraron $1.200 millones, según informó el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj. Fueron entregados a través del Programa de Fortalecimiento Comunitario.

Ese programa fue calificado Avruj como una “obscenidad” y lo dio de baja a través de la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial. El ex secretario de Derechos Humanos del Gobierno de Mauricio Macri denunció que los subsidios fueron utilizados “para litigar contra el Estado”. El esquema “se convirtió en una vía de financiamiento para organizaciones que contrataban abogados para reclamar tierras, dijo. Los informes de la SIGEN así lo demuestran. Pero no es todo. Hay millonarios subsidios que quedaron en el camino.

Según pudo establecer Infobae de fuentes judiciales, al menos tres comunidades que recibieron subsidios por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas usurparon tierras en La Patagonia:

Lof Che Buenuleo (Río Negro)

En 2019, miembros de la comunidad Lof Che Buenuleo ocuparon tierras en San Carlos de Bariloche, que eran propiedad privada de la familia Soriani.

En 2020, la justicia provincial ordenó el desalojo de la comunidad, pero el conflicto continuó con denuncias de violencia y nuevos intentos de recuperación del territorio.

La comunidad recibió $1.770.000 del INAI en 2023 para asistencia jurídica.

Lof Kinxikew (Neuquén)

Ocuparon tierras en San Martín de los Andes.

En 2022, la comunidad fue mencionada en disputas territoriales con privados y el Ejército Argentino, que administra tierras en la zona.

Recibió $1.950.000 del INAI en 2023 para asesoramiento legal. Newen Mapu (Río Negro)

Ha participado en reclamos territoriales en El Bolsón.

En 2023, recibió $4.480.000 del INAI.

La Agrupación Mapuche Linares, en Neuquén; Lof Malal Pincheira, en Mendoza y entre otras, Lafken Winkul Mapu en la provincia de Río Negro también recibieron subsidios por más de seis millones de pesos y tienen conflictos por tierras en Malargüe en la región mendocina de La Payunia, donde hay interés por la exploración de hidrocarburos y desarrollo ganadero. En Vaca Muerta en Neuquén dónde hay tierras en disputa en áreas donde operan empresas petroleras, especialmente en la Cuenca Neuquina como YPF y Tecpetrol y en la zona de Villa Mascardi, en Río Negro.

Irregularidades en la firma

de subsidios y convenios

Las dos auditorías son un rosario de falencias e irregularidades al momento de firmar los convenios y su posterior control y rendición de cuentas.

Un ejemplo: el 28 de octubre de 2022, se aprobó un “convenio” para el Lof Catriman Colihueque y la Comunidad Nahuelpan por un monto de $1.690.000 para la contratación de “Servicio Jurídico”, pero cuando los auditores revisaron la documentación respaldatoria descubrieron que:

-”No existen registros del contacto y/o reunión virtual o presencial y/o articulación entre técnicos del Área de Gestión Territorial con referentes para evaluar la solicitud realizada”.

-”No existen registros de los Informes mensuales con los avances”.

-”No se evidencia comunicación a la comunidad sobre el desembolso de los fondos”.

-”Se incorpora en el convenio el pago de honorarios a un Licenciado en Ambiente”.

-”No agrega informe técnico detallando la excepcionalidad”, ya que se suponía el subsidio era para contratar abogados.