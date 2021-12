Dos automóviles chocaron en la esquina de Corrientes y Dean Funes

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Pese al poco movimiento que hubo ayer en el casco céntrico debido a que comenzó el receso administrativo para la administración pública, en horas de la mañana se registró un incidente vial en la esquina de Corrientes y Dean Funes que involucró a dos vehículos (un Ford Fiesta y un Volkswagen Gol); por fortuna no se registraron víctimas solo daños materiales.

«Siempre dije que hay días negros y hoy es el mío. Yo me dedico a hacer paquetería, venía por mi mano despacio, tranquilo y se me cruzó el otro auto que ni me vio», dijo uno de los conductores involucrados en el hecho y agregó que si bien no terminó lesionado «recibí un impacto fuerte, de milagro no me lastimé. Fue una desgracia con suerte».

Compartir

Linkedin Print Whatsapp