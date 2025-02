Dos bancos líderes se asociaron para desarrollar una plataforma digital de servicios para el campo

Dos bancos líderes, Santander y Galicia, se asociaron para desarrollar una plataforma digital destinada al sector agropecuario en la que se concentre la oferta de servicios financieros. De esa forma, planean llevar adelante una suerte de “Mercado Libre del campo” en el que el productor pueda comparar y contratar con facilidad los préstamos que prestan ambas entidades y cualquier otro banco que quiera sumarse.

La plataforma Nera, un ecosistema digital de pagos y financiamiento con operaciones en la Argentina, Uruguay y Paraguay, pertenecía a Grupo Galicia en su totalidad. Santander adquirió el 50% de esta start up, por un monto que no se informó. Con la incorporación de un nuevo socio, Nera planea invertir USD 12 millones en este año para consolidar su expansión en los tres mercados.

El objetivo es conectar a los productores y proveedores con los bancos para optimizar la forma de pagar y financiar la compra de insumos o de la hacienda. Nera ofrece convenios con múltiples entidades financieras y más de 1.800 proveedores del agro para que el productor pueda encontrar la mejor opción crediticia a la hora de financiar sus compras y elegir la combinación de condiciones más adecuada para el flujo de fondos de su negocio agropecuario.

El proyecto, que hoy mismo fue comunicado a la Bolsa como hecho relevante, es impulsado por dos bancos competidores entre sí, con la idea de que toda la oferta crediticia pueda encontrarse en un solo lugar. “El objetivo central es agilizar y simplificar las cosas para los farmers. Esta clase de servicios requiere mucha inversión, por lo que consideramos que juntando fuerzas con Galicia vamos a mejorar el acceso a la oferta de servicios digitales. Ya hay otros dos bancos que publican su oferta de créditos y pueden sumarse todos los que quieran”, dijo Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina.

Con respecto a la demanda de préstamos para el campo, el CEO de Galicia, Fabián Kon, señaló que se duplicó durante 2024, aunque partiendo de niveles muy bajos. “El campo siempre fue un sector resiliente, que sale adelante. Y el financiamiento es una herramienta central para ello. Con la estabilidad de la macro, creemos que vamos a tener la confianza suficiente para el crédito siga creciendo, en un contexto de tasas a la baja”, agregó.

Kon destacó que “la tecnología y la colaboración son fundamentales para el futuro del agro. Por eso invertimos para fundar Nera y hoy formalizamos esta alianza que va a consolidar un ecosistema abierto que transforme la gestión diaria de productores y proveedores agropecuarios”.

Por su parte, Marcos Herbin, CEO de Nera, señaló que la incorporación de Santander como socio estratégico permitirá a la plataforma “acelerar nuestra visión de ser líderes en innovación financiera para el agro en América Latina, conectando oportunidades y transformando la manera en que los productores acceden a soluciones financieras.”

Desde su lanzamiento en 2023, Nera ya implementó financiación para más de 6.500 productores a través de más de 28.000 operaciones por un total de USD 1.200 millones. La alianza de Galicia con Santander refuerza su propuesta de valor y, según explican en la start up, la consolidará como “una herramienta digital clave para los desafíos del agro en la región y fortalece el concepto de una plataforma abierta para todo el ecosistema agropecuario con foco en la transparencia y la democratización del crédito”.

A la hora de comprar un insumo, en Nera el productor analiza no solo el precio sino también qué tipo de financiación tiene disponible con proveedores o bancos, con las condiciones de cada caso y un simulador de cada préstamo para compararlas. Una vez elegidas, el proveedor simplemente genera una orden de pago y el productor solo tiene que revisar y aprobar esa orden que recibe vía mail. En ese momento se instrumenta el préstamo online y automáticamente se paga la transacción. Toda esta gestión puede hacerse desde un celular o una computadora, en cualquier momento del día.

Además, en cada operación la plataforma le sugiere al productor opciones de financiamiento recomendadas en función de su perfil, las prácticas que realiza en su campo y su comportamiento previo.

El productor busca los convenios y consulta las condiciones de financiación por categoría de producto, empresa o banco, con todas las opciones de plazos, tasas y modelos de amortización. Se contacta con el proveedor para confirmar las condiciones. El proveedor envía la orden de pago digital y cuando el productor acepta esa orden desde su celular o PC, la entidad financiera dispara el pago de contado para la empresa y crea el crédito para el productor.

De esa forma, ambas entidades agilizarán la interacción con los productores y sus proveedores, ofreciendo sus servicios de financiamiento y de pagos en un entorno digital.