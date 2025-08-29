Dos Deportistas PARALIMPICOS Pidieron Ayuda al Intendente Brignole



• Fernando y Sabrina son medallistas internacionales y ganadores en competencias provincial y nacional. Con el “ajuste nacional” ya no tienen posibilidades, por lo que recibieron una ayuda en la comuna coloradense.



EL COLORADO. Dos destacados atletas paralímpicos que triunfaron primero en competencias en el plano local, luego provincial, nacional y en el mundo, visitaron a las autoridades municipales, para plantear una dura realidad que les toca vivir. En su momento, Fernando Carril y Sabrina Ayala, fueron medallistas argentinos en competencias internacionales.

En instalaciones del Concejo Deliberante, los deportistas fueron recibidos en la oportunidad por el Presidente del Legislativo, concejal Fernando Brignole, cónclave al que asistieron también la concejal Valeria Gómez, el Intendente Mario Brignole y la Diputada Provincial Clara Doroñuc.

Carlos Fernando Carril y Sabrina Ayala describieron el difícil momento que vienen pasando, contando que “supimos representar oportunamente a la provincia de Formosa y por supuesto a El Colorado y también a nuestro país. Hoy vinimos con la idea de pedir una ayuda, para poder ir a representar a nuestra Federación en un evento en la provincia de Buenos Aires”.

Después describió que “estamos pasando por un mal momento por lo que pasa a nivel nacional”, dijo en relación a los ajustes y cortes de beneficios sociales, situación que afecta también a muchos comprovincianos. Luego agregó: “vinimos acá con mucha preocupación y nos vamos con mucha alegría por la ayuda recibida de parte de las autoridades municipales que nos recibieron”.

Luego explicó que ambos irán al CeNARD, “el lugar por excelencia que concentra a todos los deportistas destacados del país, donde tuvimos la oportunidad de ver a Los Pumas, Las Leonas, La Selección Nacional de Fútbol para ciegos; es como decir, la casa de los deportistas de elite del país”. Por su parte Sabrina, dijo sentirse orgullosa consigo misma por los logros obtenidos en el deporte y de la gente que nos apoya; logros individuales y los que logramos en conjunto; me voy contenta y agradecida por la ayuda recibida”, dijo Sabrina Ayala, tras ser recibidos por autoridades municipales.