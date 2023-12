Dos detenidos durante protesta de organizaciones sociales

Dos personas fueron detenidas esta tarde en el marco de la protesta que realizaban el Polo Obrero (PO) y organizaciones sociales contra el ajuste dispuesto por el Gobierno nacional, informaron fuentes policiales.

«Ambos detenidos por agredir al personal policial», explicaron los voceros.

En ese sentido, las fuentes detallaron que los dos detenidos son mayores de edad y que fueron arrestados «uno en diagonal Norte y otro en diagonal Sur», donde los manifestantes se reunieron antes de arribar cerca de las 16 a Plaza de Mayo.

«El detenido de Diagonal Norte y Maipú hirió con arma blanca en el brazo a un Policía de la Ciudad. El de Diagonal Sur detenido por disturbios y agresión», agregaron sobre el motivo de las detenciones.

Estos hechos se dieron tras corridas y enfrentamientos entre manifestantes y policías que se registraron esta tarde en el microcentro porteño durante la movilización de sectores de izquierda y organizaciones sociales «contra el ajuste económico» del gobierno de Javier Milei. Los incidentes fueron en Diagonal Norte, mientras los manifestantes avanzaban hacia la Plaza de Mayo, a la vez que en en la avenida Belgrano, a la altura de Piedras, la Policía de la Ciudad arrojó gas pimienta a manifestantes.

Estas detenciones se enmarcan en la implementación del «protocolo para el mantenimiento del orden público» anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el que las fuerzas de seguridad impiden que manifestantes ocupen la vía pública durante una movilización.Todo esto se produjo mientras movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) marchaban en el centro porteño para marchar hacia Plaza de Mayo «contra el ajuste económico» del gobierno de Javier Milei y en lo que es la primera prueba para el protocolo de orden público del Ministerio de Seguridad nacional. Según el cambio de recorrido anticipado por los organizadores, los manifestantes se concentraban en Diagonal Sur y avenida Belgrano y en Florida y Diagonal Norte para confluir en Plaza de Mayo.

Los primeros manifestantes que comenzaron a congregarse pasadas las 14.30 en las inmediaciones de los dos puntos de encuentro pactados recibieron las primeras advertencias de parte de los efectivos policiales de subir a las veredas y despejar las calles, lo cual estaban acatando.Desde temprano se desarrollaban operativos de seguridad en los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires y cabeceras de las distintas líneas de tren.

«Vamos a garantizar que hoy marchemos a Plaza de Mayo y vamos a movilizar por las calles que es por donde se moviliza la gente en todas las protestas del mundo ¿Dónde vamos a meter 50 mil personas, si no?», reafirmó el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, al llegar esta tarde a la estación Constitución junto a otros referentes de su espacio y legisladores. Desde el mismo lugar, rodeado de un fuerte despliegue policial, el diputado nacional de izquierda Nicolás del Caño dijo: «Vamos a manifestarnos porque no estamos en estado de sitio, este protocolo es inconstitucional, contrario al derecho a la protesta, un derecho elemental y fundante porque permite conquistar otros tantos derechos para trabajadores, la juventud y las mujeres además de visibilizar cuando un derecho no se está cumpliendo».