Dos estudiantes provenientes de Corrientes y Córdoba dieron positivo a coronavirus

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó en su parte informativo N° 248 que en las últimas 24 horas se realizaron 296 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando dos de ellos resultados positivos a coronavirus.

En este contexto, se detalló que los casos positivos de ayer corresponden a dos estudiantes, una de 29 años proveniente de la provincia de Corrientes y la otra, de 19 años proveniente de la provincia de Córdoba. Ambas ingresaron en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado de la Provincia y con test negativos previos; sin embargo, ambos hisopados de control realizados al ingreso arrojaron resultados positivos a coronavirus y fueron derivadas al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19.

Asimismo, dos pacientes varones de 27 y 29 años obtuvieron el alta médica habiendo cumplido el periodo clínico de la infección y tras dos resultados negativos consecutivos a coronavirus.

A la jornada de ayer, los datos acumulados en Formosa son los siguientes: total de casos positivos diagnosticados, 193; total de pacientes recuperados, 149; casos activos, 24; fallecimientos por coronavirus, 1; casos en tránsito con egreso de la provincia, 19. Cantidad de test realizados 22.151 con el 0,87% de positividad.

Con relación al bloqueo sanitario vigente en la ciudad de Clorinda, el Consejo COVID precisó que 46 personas permanecen en cuarentena, los diagnosticados son 49 y los activos, 12.

Tarea preventiva de la Policía

En lo que respecta a la tarea preventiva que realiza la Policía de Formosa en todo el territorio, se informó que en las últimas 24 horas ingresaron 683 camiones de carga, se controlaron en la vía pública a 9.133 personas y a 6.630 vehículos. Se labraron 177 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente; y a 544 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.

Además, se judicializaron diez ingresos irregulares, más nueve contactos en estudio y se intervino en tres fiestas privadas.

Ley

Por otra parte, desde el Consejo COVID se recordó que el miércoles la Legislatura de Formosa reconoció con rango de ley a la estrategia sanitaria implementada a través de decretos del gobernador Gildo Insfrán y de resoluciones del mismo Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.

En este sentido, se indicó que dicha decisión del Poder Legislativo provincial fortalece a la estrategia y a las políticas públicas sanitarias de Formosa, las cuales “nos han permitido tener hasta el momento la menor cantidad de casos confirmados de coronavirus en el país, así como la menor cantidad de casos activos y de fallecimientos”.

Por lo que “estas cifras ratifican que hemos implementado una correcta y adecuada estrategia sanitaria posible frente al peligro letal que demuestra tener el coronavirus, logrando prevenir miles de contagios y salvando cientos de vidas. Agradecemos al pueblo formoseño por su conciencia, responsabilidad y acompañamiento en la implementación de estas medidas que nos protegen a todos”.

“En una pandemia el bien común primordial a defender es la vida y la salud de todos los habitantes. Alcanzar esa premisa requiere trabajar unidos, todos juntos, sin distinciones de ninguna naturaleza; por ello, lamentamos que la ley sancionada anoche por nuestra Legislatura no haya contado con el acompañamiento de la totalidad de los diputados, pues ello demuestra que aún hay quienes anteponen sus intereses particulares o electorales por sobre el cuidado de la salud y la vida de la población, y en particular, por sobre todos aquellos que podemos ser personas de riesgo ante un virus letal”, subrayó.

Sobre el final, el Consejo valoró el esfuerzo que “todos estamos haciendo para sostener el estatus sanitario que hemos logrado juntos en nuestra provincia” y exhortó a cuidarlo, “al hacerlo no solo nos cuidamos a nosotros mismos, sino también a aquellos a quienes amamos”.

