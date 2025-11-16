Dos hombres fueron detenidos por agredir y amenazar a sus parejas

Integrantes de la fuerza provincial detuvieron a dos sujetos, por estar involucrados en hechos de violencia de género, en diferentes intervenciones realizadas en los barrios El Palomar y Sagrado Corazón de María.

Procedimientos

El primer procedimiento se concretó alrededor de las 22:50 horas, del sábado último, cuando integrantes de la Subcomisaría República Argentina, verificaron un requerimiento en la avenida Ribereña y cuarta del barrio El Palomar.

Allí, se entrevistaron con una vecina, quien denunció que su pareja la amenazó de muerte con un cuchillo.

De inmediato, con los datos aportados por la víctima, los investigadores iniciaron las pesquisas por las inmediaciones y lograron aprehender al sujeto.

Por otra parte, alrededor de las 23:50 horas, efectivos de la Comisaría Seccional Octava, acudieron al barrio Sagrado Corazón de María, donde se entrevistaron con una mujer.

La joven comentó que su pareja, de 30 años, la agredió con golpes de puño y de inmediato los uniformados detuvieron al sujeto, que se hallaba en inmediaciones del lugar.

En ambos casos, integrantes de la oficina de Género y Violencia Intrafamiliar brindaron contención a las víctimas.

Los detenidos fueron trasladados hasta las dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia provincial.