Dos hombres fueron detenidos por violencia de género en Formosa y Mansilla

Efectivos de la Policía provincial aprehendieron a dos hombres acusados de ejercer violencia contra sus respectivas parejas, en hechos ocurridos en esta ciudad capital y en la localidad de Lucio V. Mansilla.

Los procedimientos

El primer procedimiento se concretó cuando personal de la Comisaría Seccional Novena acudió a un llamado de emergencia a través de la línea ECO 911. En el lugar, una mujer denunció que su concubino había llegado en aparente estado de ebriedad, la agredió físicamente y la amenazó de muerte. Ante la gravedad del hecho, los uniformados realizaron las diligencias procesales correspondientes y procedieron a la detención del sujeto, quien fue trasladado a la dependencia policial.

El segundo caso tuvo lugar en Lucio V. Mansilla, donde una joven se presentó en la comisaría local para denunciar que había sido víctima de violencia por parte de su pareja. Tras la intervención de la Justicia provincial y las averiguaciones realizadas por el personal policial, el acusado también fue detenido y puesto a disposición del magistrado de turno.

En ambos procedimientos, integrantes de la Oficina de Género y Violencia Intrafamiliar de las respectivas dependencias brindaron acompañamiento y contención a las víctimas. Los detenidos permanecen alojados en celdas de las comisarías, mientras avanza la causa judicial en su contra.