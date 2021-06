Dos “motochorros” le dispararon cuatro veces a una familia para robarle el auto

Compartir

Una familia fue víctima de un intento de asalto por dos “motochorros” armados, quienes los apuntaron y les dispararon al menos cuatro veces cuando se salían de una vivienda ubicada en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, informaron este lunes fuentes policiales.

Si bien el hecho se conoció esta mañana, ocurrió el sábado último pasadas las 19.30 frente a un domicilio localizado en la intersección de las calles Albarracín y Monte Edmondt, de esa localidad, ubicada en el partido de La Matanza.

Fuentes policiales informaron a Télam que efectivos de la comisaría 5ta de San Carlos arribaron al lugar luego de un llamado al 911 que alertaba que dos “motochorros” armados habían intentado cometer un robo a un matrimonio y su hijo de 6 años.

El episodio quedó registrado en una cámara de seguridad vecinal en la que se observa cómo una familia está a punto de retirarse de un domicilio y subirse a su vehículo, un Chevrolet Corsa, cuando es interceptada por los delincuentes.

En ese momento, los dos “motochorros” sacaron un arma de fuego y los amenazaron.

Según declaró ante la prensa Lorena, una de las víctimas, los delincuentes dispararon “al menos cuatro disparos” antes de huir, luego de haber intentado arrancar el vehículo y no haber logrado hacerlo.

Antes de huir, amenazaron además con dispararle a una pareja que transitaba en ese momento en una moto, agregaron las fuentes.

“En todo momento nos decían que nos metamos adentro porque nos iban a matar. Nos apuntaron todo el tiempo. Estaban muy nervioso”, relató Lorena.

La mujer señaló que su hijo fue nuevamente testigo de un hecho violento ya que en febrero pasado también les robaron y lo amenazaron.

“Mi hijo está re mal, no quiere salir a la calle, se quiere ir del país. Es la segunda vez que le roban frente a él. La anterior fue en febrero, cuando volvíamos de hacer las compras y nos dijeron ´te mato el guacho´. Él está con tratamiento psicológico”, detalló.

