Dos operativos en rutas de Formosa terminan con secuestro de mercadería ilegal millonaria

En un solo día, Gendarmería Nacional incautó mercadería de contrabando valuada en más de 4,6 millones de pesos en dos operativos realizados en rutas nacionales de la provincia de Formosa. Los procedimientos, que tuvieron lugar en las últimas 24 horas, resultaron en el secuestro de cigarrillos extranjeros y bolsas de carbón sin la documentación legal correspondiente.



Cigarrillos de origen extranjero sin aval



El primer caso ocurrió en el puesto de control de la Sección “Puerto Velaz”, ubicado en el kilómetro 1.103 de la Ruta Nacional N° 11. Durante un control de rutina, los efectivos de Gendarmería inspeccionaron a un pasajero y sus dos valijas. Para su sorpresa, encontraron que el equipaje no contenía objetos personales, sino 1.500 paquetes de cigarrillos de origen extranjero. La mercadería carecía de la documentación necesaria que acreditara su legal ingreso al país.

El operativo culminó con el secuestro de los cigarrillos, que fueron valuados en 2.280.000 pesos. El Juzgado Federal N° 1 de Formosa ordenó el decomiso de la carga y dispuso que el pasajero quedara en libertad, aunque supeditado a la causa judicial que se abrió en su contra por presunto contrabando.



Carga de carbón sin documentación



El segundo operativo tuvo lugar en la noche de ayer, en el kilómetro 1.340 de la Ruta Nacional N° 86, donde la Sección “Laguna Blanca” del Escuadrón 16 “Clorinda” inspeccionó un transporte de cargas generales. Durante la verificación, los gendarmes detectaron una gran cantidad de bolsas de carbón que no contaban con la documentación requerida para su transporte legal.



Se trataba de 666 bolsas de carbón de 5 kilogramos cada una, totalizando un peso de 3.330 kilogramos. La carga ilegal fue valuada en 2.331.000 pesos y fue inmediatamente secuestrada. La mercadería quedó a disposición de la Dirección de Registro, Control y Fiscalización del Ministerio de Producción de Formosa, que se encargará de los pasos a seguir.



Estos dos operativos ponen en evidencia la constante labor de las fuerzas de seguridad en el combate contra el contrabando y la informalidad comercial en la provincia. La suma total de la mercadería incautada en un solo día supera los 4,6 millones de pesos, reforzando la importancia de los controles en las rutas nacionales para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.