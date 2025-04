Dos que buscan levantar: River Plate recibe a Talleres, por el Torneo Apertura 2025

El Millonario y la T se enfrentan en el estadio Monumental en medio de una agenda cargada que también los encuentra disputando copas internacionales.

River Plate recibe este domingo a Talleres, por la fecha 13 del Grupo B del Torneo Apertura 2025, con la premisa fundamental de volver a sumar de a tres en un campeonato en el que pelea sin problemas, pero en el que también sufre la falta de efectividad e igualdades recurrentes. Las últimas, por este certamen, y también entresemana por la Copa Libertadores 2025.

El Millonario no termina de convencer a los hinchas. Por momentos vuelve a ser el River de los mejores tiempos de Marcelo Gallardo y luego cae en un pozo en el que regenera dudas sobre ese mismo funcionamiento. Lo que no logra es hilvanar ese funcionamiento en un partido completo. Semejante mérito no lo logró en un solo encuentro de este año. Encima, padece una notoria falta de gol, lo que lo lleva a dejar en el camino muchos más puntos de los que podría atesorar.

En su última presentación en el Monumental, River empató 2 a 2 con Rosario CentralLA NACION/Manuel Cortina

River vs. Talleres: todo

lo que hay que saber

Torneo Apertura 2025 – Fecha 13

Día: Domingo 13 de abril.

Hora: 20.15 (hora argentina).

Estadio: Monumental.

Árbitro: A designar.

TV: ESPN Premium.

River está cuarto en el grupo, por lo que no deberá tener mayores inconvenientes en avanzar a los octavos de final, a falta de cuatro fechas para que éstos queden definidos. La T, en cambio, está 9na, por lo cual, necesita ganar: se trata de un equipo golpeado que no logra hacer pie tampoco en el ámbito internacional: perdió en sus dos presentaciones en la Copa Libertadores.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue hace muy poco, el 5 de marzo, en el marco de la Supercopa Internacional que le valió a Talleres su primer título nacional (sí, si bien el nombre del certamen fue uno, vale como torneo local) tras un partido muy malo en el juego y que se definió por penales. Desde entonces, el equipo pareció desmoronarse.

River llega a este partido tras igualar 1 a 1 con Sarmiento en Junín, en otro partido decepcionante para sus hinchas, ya que pudo perderlo de no haber sido por otra actuación excluyente de Franco Armani.

Luego, el martes, hizo su debut como local en la Copa Libertadores e igualó 0 a 0 con Barcelona de Ecuador. La T, en tanto, se impuso a Gimnasia de La Plata por 2 a 0, aunque continúa afuera de los puestos de clasificación a la segunda instancia.

El martes, también por la Copa Libertadores, cayó por 2 a 0 en su visita a Libertad de Paraguay y sumó su segunda caída al hilo en el certamen.

Así sigue el intenso raid de River

Domingo 13 de abril vs. Talleres (L) por la fecha 13 del Grupo B del Torneo Apertura.

Viernes 18 de abril vs. Gimnasia (V) por la fecha 14 del Grupo B del Torneo Apertura.

Miércoles 23 de abril vs. Independiente del Valle (V) por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores.

Domingo 27 de abril vs. Boca (L) por la fecha 14 (Interzonal) del Torneo Apertura.