Dos sectores «clave» de la economía repuntan, pero la recuperación no alcanza

Después de un primer año difícil, distintos sectores de la economía comenzaron a reaccionar y mostrar subas tanto en las mediciones interanuales como desestacionalizadas, afectadas positivamente por la estabilidad macro, el dólar controlado y la tendencia ala baja del índice inflacionario.

Sin embargo, hay sectores específicos que, a 18 meses de iniciada la administración de Javier Milei, siguen sin ver la luz al final del túnel. Se trata nada menos que de la construcción y la industria, que sufren el cambio de matriz productiva impulsado por el oficialismo, orientada ahora a sectores primarios y financieros.

Un informe de LCG analizó el presente de estos dos rubros y proyectó que sucederá con ellos en los próximos meses. ¿Hay recuperación en el horizonte?

Los últimos datos de abril trajeron cierto alivio para la industria y la construcción: luego de la fuerte caída de marzo (-4.5% m/m s.e. para IPI y -5,1% m/m s.e. para ISAC), muy ligada a la incertidumbre que se vio en el mes, en abril ambos sectores volvieron a crecer.

En el caso de la industria, recuperó parte de la caída creciendo 2,2% en el cuarto mes del año.

Se destacó el incremento mensual de 11 de los 16 sectores industriales. Hacia el interior, el aumento contra marzo 2025 de Refinación del petróleo (7,6%), Sustancias y productos químicos (4,1%), Productos minerales no metálicos (9,1%) e Industria metálicas básicas (5,1%) explicaron casi el 75% del incremento mensual desestacionalizado (+1,6 pp).

Alimentos y Bebidas, en cambio, sumó otro mes en baja (-0,2% m/m s.e.).

En lo que respecta a la construcción, registró una marcada recuperación en abril: 5,1% mensual s.e., revirtiendo en su totalidad la caída de marzo.

De los 13 insumos relevados, prácticamente todos crecieron en el mes (pe. asfalto, proxy de la demanda por obra pública, +4,7%).

«Esta recuperación sin embargo no se trasladó tan evidentemente a la encuesta sobre las expectativas de la actividad. Dentro de las empresas que realizan obras privadas, aumentó la percepción de que la actividad empeorará: 18% espera caída de la actividad vs. 12% en la previa», destacaron los especialistas de LCG.

Además, entre las compañías vinculadas a la obra pública, se redujo el número de las que anticipan una mejora (24% vs. 20% anteriormente).

Los recientes indicadores en verdes no son suficientes para alcanzar niveles previos a noviembre 2023. Esto ocurre, señalan en la consultora, «producto del desplome en el primer semestre del año pasado y el comportamiento errático que mantienen desde mediados de 2024».

«La construcción se encuentra 19% debajo de aquel nivel, mientras que la industria opera 3,4% por debajo», pusieron en cifras la diferencia.

Anticipándose a los próximos datos oficiales, los analistas afirman que los indicadores de avance de ambos sectores «no dejan datos concluyentes».

«No obstante, entendemos que sin un escenario de tanta incertidumbre como el que primó en marzo y abril, tanto la actividad industria como de la construcción volverán a crecer. De toda manera, entendemos que la recuperación seguirá siendo lenta, con subas y bajas y heterogénea entre sectores», sostuvieron.

Pensando en el dato anual, proyectan un crecimiento anual en torno a 5% anual para la industria (en línea con el arrastre que dejó diciembre 2024) y de 9,5% anual para el caso de la construcción (2/3 de esta suba se explica por la recuperación de finales del año pasado).