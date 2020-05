Dos subcampeones del mundo con Argentina en 2014 podrían volver a jugar en el país

Compartir

Linkedin Print

Uno de los anhelos más grandes que tienen los hinchas es el de ver cómo las figuras de talla internacional vuelven al fútbol argentino para encarar la última etapa de sus carreras. Carlos Tevez en Boca, Lisandro López en Racing o Javier Mascherano en Estudiantes de La Plata son algunos de los ejemplos más recientes.

Esta vez, dos ex subcampeones del mundo con la Selección en Brasil 2014 aseguraron que podrían volver al país en el futuro inmediato. Se trata de Lucas Biglia y Pablo Zabaleta, que si bien dieron dos entrevistas por separado ambos coincidieron en ese punto cuando se los consultó por su futuro.

En el caso del lateral derecho, este domingo aseguró que le pondrá fin a su carrera en la Premier League. “Ya son 12 años, es importante saber cerrar ciclos. Disfruté muchísimo, es un país donde me adapté muy bien, jugué muchísimo años. Pero tengo 35, mis condiciones físicas para el ritmo de la Premier League cuesta y creo que es el momento de cerrar un ciclo en Inglaterra”, afirmó en diálogo con TyC Sports.

De esta manera, tras vestir la camiseta del Manchester City por diez temporadas y dos más en el West Ham, si bien Zabaleta advirtió que aún no pensó en qué lugar va a continuar en actividad, no le cerró la puerta al fútbol que lo vio nacer: “No me quiero precipitar a tomar una decisión porque no tengo claro qué voy a hacer. Quiero tener un panorama más claro de lo que va a ser la reanudación de las ligas en otros países y después ver no solo lo deportivo, porque van a haber restricciones para viajar. Habrá que estar seguro, quiero espera un poco a julio o agosto”.

Hace no mucho tiempo, el diestro había confesado su agrado de volver a San Lorenzo, la institución donde se formó como jugador y que lo catapultó a Europa. Allí, disputó tres temporadas y se dio el lujo de alzar la Copa Sudamericana en 2002.

Por el otro lado, Biglia, de 34 años habló sobre la finalización de su contrato con el Milan de Italia el próximo 30 de junio y reconoció que las posibilidades de quedarse en el Rossonero son pocas, por lo que no descartó volver a Argentina.

“Está posibilidad de volver al fútbol argentino”, deslizó el mercedino a la radio FM 94.7 cuando explicó que estaba analizando su futuro. Claro que Biglia tampoco descartó quedarse en el Viejo Continente para realizar el curso de entrenador.

Surgido de la cantera de Argentinos Juniors y con un satisfactorio paso por Independiente que lo impulsó a la élite del fútbol europeo, el volante no mencionó a qué club podría recalar en lo inmediato. Sin embargo, en este último tiempo desde Avellaneda se ilusionaron con su vuelta. El entrenador Lucas Pusineri fue uno de los que expresó su deseo de que tanto él como Sergio Agüero retornen al Rojo.