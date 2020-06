Dos sujetos evadieron un control, amenazaron con armas de fuego a policías y terminaron detenidos

Compartir

Fue durante un control en una picada de Lote 8 que conecta con la provincia de Salta. Luego de amenazar de muerte a los uniformados con armas de fuego, la Policía allanó la vivienda, secuestró cartuchos de distintos calibres, más de 71 kilos de hojas de coca y detuvo a ambos sujetos.

En el marco de la emergencia sanitaria nacional, las políticas públicas del gobierno provincial y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, efectivos de la Policía de Formosa con prestación de servicios en la localidad de Lote 8 y Delegación de la Unidad Regional 6 Palmar Largo, realizan constantemente operativos en distintos sectores de su jurisdicción para evitar el ingreso de personas a través de caminos no habilitados que conectan con la provincia de Salta.

En ese sentido el domingo último, a las 02:10 de la madrugada aproximadamente, los auxiliares de la justicia se ubicaron en un camino alternativo no habilitado (picada). Allí observaron el ingreso de una motocicleta de grandes cilindradas en la cual se desplazaban dos personas transportando bultos grandes.

Estos sujetos al advertir la presencia de los uniformados, evadieron el control policial, aceleraron la marcha del rodado y huyeron logrando ingresar a una vivienda. Los uniformados se trasladaron hasta al lugar. Desde el interior, ambos individuos amenazaron de muerte a los policías extrayendo, cargando y exhibiendo armas de fuego con claras intenciones de disparar, momento en que una mujer, presumiblemente familiar, intervino y evitó esa situación.

Luego los sujetos soltaron a cuatro canes grandes incentivándolos a que ataquen a los uniformados, no obstante los efectivos policiales permanecieron en inmediaciones a la casa para evitar que se fuguen, e informaron la situación al juez de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia, quien otorgó la orden de allanamiento.

Ese domingo a las 9:30 de la mañana y con la orden en mano, un nutrido grupo de efectivos de las distintas unidades operativas dependencias de la Delegación UR6 Palmar Largo, llegaron a la vivienda de la comunidad Lote 8, donde se secuestró cartuchos calibre 14, entre otros de distintos calibres.

También se secuestró 71,100 kilos de hojas de coca que formaban parte de los bultos que transportaban en la moto, los que se encontraban escondidos en distintos sectores de la casa, procediéndose a la detención de ambos sujetos.

Secuestros y detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, donde se notificaron situación legal en causa judicial y quedaron alojados en la Comisaría El Chorro a disposición de la justicia.

Los operativos continúan en todo el territorio de la provincia, con alto compromiso por parte de los integrantes de la Policía.