Dos variables son clave para el riesgo país y alejan a la Argentina de la tendencia global

La falta de acumulación de divisas y el inicio de un segundo semestre que se muestra desafiante en ese aspecto son drivers que pesan sobre la renta fija local y son tan variables que todo indica que la tendencia negativa que reina hoy no se resolverá en el corto plazo. Esto hace que los bonos tengan una performance más débil respecto de sus pares y de la tendencia de los títulos a nivel global.

Aun con la falta de drivers de corto plazo, los analistas mantienen su optimismo para los títulos en el mediano plazo. ¿Cuáles son los bonos preferidos por los analistas?

Alejándose del

mundo de renta fija

Los bonos en dólares argentinos siguen aleándose de la dinámica positiva de la renta fija a nivel global. Los títulos de alto rendimiento muestran subas de casi 10% en lo que va del año, mientras que la renta fija emergente evidencia subas cercanas al 3% en lo que va del año.

En cambio, los bonos argentinos muestran perdidas en el año del 4% al 5% en promedio. La misma dinámica se ve en la renta variable argentina, con el S&P Merval en dólares acumulando una perdida mayor al 25% en el año, cuando la mayoría de los índices a nivel global operan con ganancias en lo que va de 2025. Por otro lado, el factor electoral también genera volatilidad e impide que los bonos argentinos extiendan la recuperación. Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) resaltaron que «la dinámica de corto plazo de la deuda soberana argentina responde principalmente a factores idiosincráticos, con foco en el escenario político y las próximas elecciones legislativas»

Los analistas de Balanz resaltaron que siguen todavía ven valor en los bonos más largos en base a las compras de dólares, junto con variables electorales que serían positivos para el mercado. «Nos sigue gustando el GD41 ya que creemos que el Gobierno sostendrá el veto contra los proyectos de ley sancionados en el Senado. Por su parte, el acuerdo entre LLA y PRO en PBA mejora el escenario electoral de septiembre. Por último, la acumulación de reservas producto de las compras del Tesoro probablemente den mayor sustento a los precios», detallaron.

Los números hacia las elecciones

En cuanto a la variable electoral, y a tres meses de las elecciones legislativas a nivel nacional, las encuestas favorecen a La Libertad Avanza.

Según un estudio realizado por los analistas de Facimex Valores, y considerando los últimos datos de 21 encuestadoras, 20 de ellas posicionan primero a La Libertad Avanza y 1 posiciona primero a Unión por la Patria.

En números, la mediana de estas 21 encuestas marca una intención de voto de 39,4% para LLA (34,8%-41,9% entre los percentiles 25 y 75) y 28,6% para UxP (24,0%-32,0%).

«El percentil 25 de LLA supera al percentil 75 de UxP. No obstante, estos números están afectados por elevados niveles de indecisión y votos en blanco, con una mediana de 12% que supera a la intención de voto del PRO (7,0%), el peronismo no kirchnerista (5,3%), el FIT (3,6%) y la UCR (2,9%). Por lo tanto, hay que tener cautela al tomar a las encuestas «, dijeron desde Facimex Valores. Además, desde Facimex Valores agregaron que, más allá de las encuestas, hay otros indicadores que favorecen al oficialismo.

«El Índice de Confianza en el Gobierno permanece en niveles históricamente elevados (46,8% en junio) sin perder de vista que se trata de un indicador que posee una elevada correlación (70%) con los votos que obtuvieron los oficialismos en las últimas dos décadas. Por otro lado, las elecciones provinciales muestran un crecimiento de La Libertad Avanza contra años previos», indicaron.

Stock de reservas en la mira

Por el lado de la compra de divisas, el Tesoro compró u$s 1000 millones a comienzo de junio con la colocación del Bonte 2030. El 23 de junio pasado, adquirió otros u$s 500 millones por la misma via, sumado a u$s 200 millones de compra en bloque.La compra en bloque se volvió a realizar a comienzo de este mes, por un total de u$s 200 millones, estrategia que repitió esta última semana, por un total de u$s 500 millones.

Por lo tanto, contemplando las colocaciones del Bonte 2030 y de las compras en bloque, el Tesoro lleva comprados más de u$s 2400 millones.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, resaltan las compras de dólares recientes por parte del Tesoro. En esa línea, Franco afirmó que espera un pedido de waiver de la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque ve a las recientes adquisiciones de dólares como positivas, con un objetivo de fondo de que la Argentina pueda regresar a los mercados de deuda.

«Si bien tendemos a ver a esto vinculado a la negociación con el FMI en el marco de la 1° revisión del EFF 2025, en la que Argentina necesitará un waiver por incumplimiento de la meta de reservas, la novedad es positiva. Consideramos que es clave acumular reservas como factor fundamental para una baja mayor del Riesgo País que permita reacceder al mercado internacional de crédito y rollear deuda en dólares», dijo.

Sube el riesgo país

En medio de la volatilidad financiera local con el fin de las LEFI, sumado a riesgos electorales y la falta de acumulación de divisas, ya habiendo pasado la temporada alta de liquidación del agro, el riesgo país se encuentra en modo de «Wait and see».Es decir, los bonos se encuentran dentro de una pausa debido a las indefiniciones de ambos factores y que impiden que los títulos argentinos tengan una mejor performance hacia adelante. Desde Cohen resaltaron que las reservas netas siguen en terreno negativo y alejadas de las metas acordadas con el FMI.En esa línea, agregan que la falta de compras de dólares hace que el riesgo país no baje.

«La demanda de dólares para importaciones crece más rápido que la capacidad de generación por exportaciones. Y el Gobierno, en su decisión de priorizar la desinflación, ha optado por no intervenir comprando divisas mientras el tipo de cambio se mantenga dentro de las bandas. Aun cuando el agro liquida bien, no se acumulan reservas. No sorprende, entonces, que el riesgo país siga lateralizando, aun cuando hay voluntad de pago, pues lo que falta son los dólares», alertan desde Cohen.

El indicador que mide JP Morgan se ubica en valores de 750 puntos, alejándose de los mínimos evidenciados a comienzo de año, cuando el mismo supo tocar niveles de 550 puntos.

Aun así, también se encuentra lejos de los 1000 puntos que había tocado el índice antes de conocerse el acuerdo con el FMI en abril pasado.En cuanto al posicionamiento en dólares, Franco mantiene su preferencia por bonos del tramo medio y largo.

«Mantenemos al GD35 como el favorito entre los Globales, destacando también a GD41. Una vez más, remarcamos que los catalizadores en la curva de Globales vendrán por el lado de la acumulación de reservas netas (que impulsaría baja de la prima de Riesgo País) y de los eventos electorales», detalló Franco.

Los analistas de Facimex Valores incluyen a la compra de dólares del tesoro como un driver positivo sobre la renta fija local.Además, por el lado del posicionamiento en bonos, desde Facimex Valores consideran atractivo la renta fija local en dólares.

«En soberanos nuestros top picks son el GD41 y el GD35. En nuestro escenario base, Argentina recuperará el acceso al mercado hacia fin de año, por lo que se necesitaría un riesgo país entre 500 a 550 puntos. Este escenario favorecería particularmente a bonos largos como GD41 y GD35, por su mayor duration y alta convexidad, dejando retornos totales entre 37-38% hasta fin de año», estimaron.

Tasas más altas en los bonos

Los bonos se encuentran en un proceso correctivo, haciendo que la curva opere hoy con tasas de interés más altas respecto de las que se evidenciaban hace semanas atrás.

A comienzo de mes, los bonos en dólares operaban con tasas de 11,5% a 11% a lo largo de la curva, y ahora, la misma opera con tasas por encima del 13% en el tramo corto y de 12% en el tramo más largo.

El mercado sigue confiando que el Gobierno continuará mostrando voluntad de pago en sus compromisos, a la vez que advierten que el factor electoral luce clave como driver de corto y mediano plazo sobre la renta fija argentina. Bajo este panorama, desde el mercado siguen mostrando optimismo sobre la renta fija argentina en dólares. En general, el consenso del mercado tiene a los bonos del tramo medio y largo de la curva como los favoritos.

Dada su expectativa positiva sobre los bonos, desde Research Mariva resaltaron que mantienen una posición sobreponderada en renta fija local. «Consideramos que las elecciones legislativas de octubre serán el catalizador clave para los bonos soberanos, ya que determinarán el grado de apoyo político que necesitará el gobierno para impulsar las reformas estructurales que demanda el mercado. Esto, sumado a los sólidos fundamentos internos, debería permitir que los bonos soberanos converjan gradualmente, a mediano plazo, hacia niveles de rendimiento consistentes con los créditos con calificación B», detallaron.

Según sus cálculos, simulando un ejercicio de retorno total de 6 meses en el que la curva soberana logra normalizarse, alcanzando niveles de calificación crediticia B-, el GD38 y el GD35 tienen el mayor potencial de alza, en torno al 22%.