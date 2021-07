Dr. Montoya, abogado de Federico Olmedo: “Hoy tendrá su segunda indagatoria”

Compartir

Hoy a las 11:30 horas, Federico Olmedo (26), uno de los detenidos tras los incidentes afuera de Casa de Gobierno el mes pasado, brindará su declaración indagatoria en el marco de la segunda causa en la cual está imputado por “intimidación pública, coacción, lesiones, amenaza, daño e infracción al Art. 205 del CPA”.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el Dr. Juan Sebastián Montoya -abogado defensor del muchacho- aseguró que la indagatoria será en la Comisaría Octava donde se encuentra detenido. También aclaró que Olmedo no recupera su libertad debido a un viejo antecedente y lanzó que las nuevas dos causas no tienen “sentido” porque a él lo detienen en el marco de la libertad de expresión donde “estaba haciendo uso del derecho de manifestarse amparado en la Constitución Nacional”.

“Federico está detenido con dos causas en trámite. Mañana -por hoy- le tomarán indagatoria por una de las misma”, comentó el letrado.

Y continuó: “a él no lo liberan por un viejo antecedente por otra causa menor. Ahora está con una prisión preventiva bastante polémica porque no se ajusta a derecho ya que no tienen sentencia ninguna de las causas, son solamente dos denuncias, que opino no tienen sentido porque fueron en el marco de la libertad de expresión y el derecho de manifestarse como lo dice la Constitución para todos los ciudadanos”.

Reconoció que la primera denuncia es por “intimidación pública, coacción, lesiones, amenaza, daño e infracción al Art. 205 del CPA” y que “no tiene sentido, porque la participación de Federico durante el altercado que se dio afuera de Casa de fue la de filmar con su celular y transmitir en vivo desde su cuenta de Instagram”.

“En esta causa hay nueve imputados, de los cuales no todos cometieron las mismas conductas, Federico lo único que hizo fue sacar su celular y filmar”, añadió Montoya.

“La segunda causa es por un vivo con varios representantes de la cultura donde el Ministro González denuncia ‘intimidación pública, instigación a cometer delitos, amenazas y apología del crimen’. Finalmente fue recaratulada como ‘amenazas y apología del crimen’. En esta causa ya declaró en indagatoria y actualmente están vencidos los días para que se resuelva su situación procesal”, aseveró el abogado, aclarando que “presenté un escrito pidiendo el sobreseimiento porque no se configuran los delitos nombrados. Para que se configure la amenaza si no es en persona mínimamente se le debe nombrar y eso no sucedió. En el mismo video además aclaran que el camino no es la violencia, que hay que buscar hacer los reclamos por las vías legales correspondientes y las manifestaciones de forma pacífica; esta causa no resiste análisis, y lo van a sobreseer”.

