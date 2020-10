Dramática situación por incendios: en los últimos días se quemaron más de 10 bananales

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Pánfilo Ayala, referente de la Federación Agraria Argentina y productor bananero de Laguna Naineck se mostró preocupado ante la gran cantidad de bananales que se incendiaron en los últimos días; dijo que se trata de una situación realmente alarmante donde las pérdidas son millonarias. Además, comentó que la ayuda del Estado Provincial para este sector debe ser inmediata y aclaró que ya elevaron una nota solicitándola.

“El miércoles se incendió un bananal de 10 hectáreas, hoy -por ayer- en una colonia 30 y en otra, 7 hectáreas”, comenzó diciendo y agregó que “es intencional, no justamente quema de bananal, sino que viene de campos vecinos y debido a la sequía y los fuertes vientos es muy difícil frenar el avance del fuego”.

“Los productores primero atinan a llamarnos a nosotros y desde acá pedimos ayuda a los Bomberos, a la Policía y Municipalidad para hacer una coordinación de trabajo en el lugar. Desde hace varios días no estamos descansando nada”, continuó.

“Nosotros pedimos a través de una nota al Gobierno Provincial una ayuda excepcional para los productores. Estamos esperando que el Gobernador resuelva eso, es un desastre lo que sucede”, aseveró el mismo.

Pedidos

“Mañana -por hoy- o el lunes estaremos elevando una nota para que el Cuerpo de Bomberos a través de la Municipalidad de Laguna Naineck capacite a un grupo de personas voluntarias para acompañar situaciones desgraciadas como estas ya que nosotros nos animamos a echar agua o a pegar con algo intentando sofocar el incendio, pero cuando el fuego es voraz es imposible”, confió.

De la misma forma sostuvo que Naineck no cuenta con un Cuerpo de Bomberos y ante la emergencia deben asistir quienes están en la localidad de Laguna Blanca, pero debido a la gran demanda que hay en el último tiempo no dan abasto. “El destacamento es requerido en los distintos puntos de la geografía de la zona norte, no dan abasto, eso es imposible, es una locura lo que sucede”, aseveró.

“En lo inmediato pediremos que se capacite a una cuadrilla de primera reacción, luego solicitaremos al Gobierno que se fije un Cuerpo de Bomberos en nuestra localidad”, clarificó.

Incendios en los últimos días

Por último, indicó Ayala que en los últimos días asistieron a unos diez incendios, los cuales representan una pérdida millonaria para los productores.