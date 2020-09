Dramático: el río Paraguay en Formosa está “muy por debajo del umbral de aguas bajas”

Compartir

El ingeniero Juan Borús, subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA), en diálogo con el Grupo de Medios TVO advirtió que el río Paraguay en Formosa está “muy por debajo del umbral de aguas bajas” y aseguró “todo indica que no vamos a salir fácilmente de esta situación”.

Comenzó explicando que en este momento no se puede realizar una medición del río ya que “las escalas hidrométricas que están a la vera de los grandes ríos de nuestra región se han puesto para referencia de la navegación hace muchos años en muchos lados y hacía mucho tiempo que no se daba una bajante como la que estamos experimentando desde el año pasado entonces esos pedazos de escala que hoy no se pueden ver o no están porque en definitiva con tantos años bajo agua se han deteriorado, han quedado inhabilitados, eso nos lleva a pensar que si una situación como esta perdura más o si se vuelve a dar en un par de años, es imprescindible renovar las escalas, mejorarlas, eventualmente ponerle algún agregado de madera que no sea tan deteriorable porque tal vez el dato es muy grave, en este momento estamos peor que el año pasado que fue para recordar, el año 2019 va a quedar como el año del gran cambio a lo largo del año porque pasó de estar en junio muy cerca de los niveles máximos históricos a estar en noviembre muy cerca o en el orden de los mínimos históricos, hoy estamos incluso peor que esos mínimos”.

En ese sentido aseguró que el río Paraguay, “está 72 centímetros por encima del cielo de escala en Formosa, es un número que aterra, es muy bajo, estamos muy por debajo del umbral de aguas bajas convenido desde hace mucho tiempo, con esta situación uno se pregunta cómo se llegó acá, y eso tiene mucho que ver con la cuestión de que toda la región que excede la Cuenca del Plata, gran parte del Continente Sudamericano está experimentando una persistente sequía, los más de 3 millones de kilómetros cuadrados de la Cuenca del Plata durante los meses de marzo, abril y mayo tuvieron una sequía predominante que en todo el tiempo de existencia de este sistema de alerta que data del año 1983 no se había registrado, es una situación realmente llamativa, lo que más llama la atención es la persistencia”, explicó.

“Todo indica que no vamos a salir fácilmente de esta situación, al contrario, vamos a continuar con la situación de seca predominante en toda la cuenca del Paraguay y un aporte al gran río muy escaso, acotado, algún evento aislado puede llegar a mejorar muy localmente y muy fugazmente, pero ya sea de Bahía Negra para abajo las perspectivas que tengamos son niveles sumamente bajos este momento. En lo que hace concretamente a Formosa los 72 centímetros sobre el cielo de escala quedaría fluctuando en el resto, lo única por lo que podría llegar a ocurrir es que se vean algunas lluvias sobre la cuenca del Iguazú o sobre e aporte directo al embalse Yacyretá de tal manera que el caudal del Paraná tenga un levantado en Formosa en la altura de Bermejo, Herradura tendríamos una recuperación un poquito mejor, pero de ninguna manera cambiaría el escenario de aguas extremadamente bajas como lo que estamos observando”, destacó.

Respecto a si esto trae consecuencias en la navegación, aseguró que “la navegación ha sido la preocupación principal, no en esta época del año sino a fines del otoño. Cuando esto se manifestó en otoño la navegación fluvial estaba en primer lugar como de importancia y desde ese momento rápidamente pasó a primer lugar en el ranking como objetivo de preocupación el nivel de las tomas de agua que siguen siendo preocupación, se ponen todas las pilas como para tratar de alertar con antelación sobre la posibilidad de que no se pueda cumplir con las emergencias mínimas que las bombas locales urbanas necesitan”.

Asimismo hizo mención a que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez declaró la emergencia hidrológica en los ríos Paraguay y Paraná. “Ellos tienen su mitad sureste en una condición de seca muy preocupante y avanzada, el Chaco Paraguayo también está en condiciones de seca muy grandes como la provincia de Formosa que hoy está casi encabezando las preocupaciones por sequía en el país, esta semana va a salir el nuevo informe de la Mesa de Sequía Nacional y ahí va a aparecer Formosa con toda seguridad en primer lugar, no hay dudas de que ha pegado duro y eso afecta a todos los usos de recurso, hay un impacto ambiental de la sequía muy severo, no tenemos una vista de mejora a corto o mediano plazo, no sabemos qué va a pasar, cuanto más nos vamos lejos en el horizonte más incierta es la definición de la perspectiva”.

“Hay una variedad climática regional muy fuerte, lo del año pasado fue una referencia muy clara, pasar en el mismo año de tener una gran inundación a un escenario tremendamente seco dentro del mismo periodo en pocos meses es una señal muy evidente del cambio de variabilidad climática que perfectamente se podría dar en el sentido opuesto, no es lo que estamos esperando, estamos con desarrollo a nivel global de una animia y si hasta acá llegamos con una situación neutral del clima global, si se da una animia la exceptiva de una mejora sustancial va a ser frustrada”, explicó.

“Para que cambie el escenario va a pasar mucho tiempo, no es la perspectiva que tenemos ahora, por lo menos al 30 de noviembre seguro que no y debemos ver diciembre, qué expectativas en términos muy generales podemos llegar a tener con respecto al verano. La información que tenemos hoy por hoy no permite ser muy optimista, más bien al contrario, ser pesimista en lo que respecta a esta situación tanto de sequía como de bajante”, alertó.

Para finalizar, Borús explicó los posibles escenarios hidrológicos de esta época donde “el río Paraguay tendría que estar unos 3 metros arriba, es una barbaridad, el umbral de trabajo de la bomba de achique de los reservorios que protegen a la ciudad de Formosa contra el río Paraguay por debajo del cual la descarga en ese reservorio es 3 metros más alta que lo está el río hoy, tendría que subir 3 metros para que uno pensara en cerrar ese reservorio y eventualmente las injerencias de una lluvia local sobre el área urbana se descarguen por bombeo, estamos lejísimos de esa situación, muy lejos de lo normal, inclusive mucho más abajo que el umbral de aguas bajas, continuaremos así y un objetivo deseable en corto plazo es que se pueda resolver el tema de la lectura de escalas que pertenecen a la Dirección Nacional de Coordinación Portuaria y Vías Navegables que son las que lee Prefectura, sería ideal que pudiéramos llegar a resolver eso, la gestión está en camino, es cuestión de ver cómo seguir y avanzar, el tema de la pandemia no ayuda para nada, pero seguimos en función de la historia, de la experiencia y de la información complementaria que tenemos con la que podemos ir estimando las lecturas de escalas en Clorinda, en Formosa como en el Bermejo, podemos ir estimando nada más la lectura como para tener una idea de si sube o baja, pero nada más que eso por eso sería ideal tener el dato oficial, objetivo que sea de referencia común para todos”, finalizó