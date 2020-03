Dramático: formoseños varados en diversos puntos del país piden regresar a la provincia

Compartir

Con la cuarentena decretada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández para contener y evitar la propagación del COVID-19 en el país, muchos formoseños que se encontraban en otras provincias se vieron imposibilitados de regresar y rogaban que el gobierno de Formosa los ayude, pero no tuvieron éxito. Ante la prolongación del aislamiento obligatorio que será hasta después de Semana Santa, piden volver de manera desesperada.

Es importante aclarar que los casos que llegaron hasta el Grupo de Medios TVO no tienen que ver con «vacaciones» por la cuarentena, sino que se trata de estudiantes, profesionales y gente que viajó por cuestiones de salud sin prever las medidas que adoptaría Nación en el marco de la pandemia por coronavirus.

En comunicación con estudiantes que actualmente se encuentran varados en Resistencia (Chaco), una de las provincias más afectadas del país, se supo que no pudieron regresar antes porque las mesas de examen se dictaron hasta 24 horas antes del Decreto Nacional de Urgencia de Fernández, una vez enterados de la medida intentaron comprar pasajes, pero no pudieron, y desde ese momento piden ayuda al gobierno de Formosa para poder volver, pero hasta el momento no hay respuestas. Lo mismo sucede con jóvenes que estudian en Corrientes y Santa Fe.

«Como sabemos la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno nacional fue a partir del 19 de marzo, pero previo a eso, días antes ya había una cuarentena provincial por el coronavirus», contextualizó un estudiante que se encuentra en Chaco.

Agregó que «como estudiante vinimos a rendir las mesas de exámenes que se daban a partir del 16 de marzo, mesa que ya no se pudo rendir porque había suspensión de clases en la provincia, pensábamos que se reprogramarían, pero resultó que no. Quisimos ir en busca de pasajes y nos encontramos que las boleterías ya no vendían».

El mismo se mostró preocupado porque «la cuarentena va a seguir, en la provincia del Chaco las clases empezarían en mayo porque está bastante afectada por el virus. Nosotros estamos respetando la cuarentena, estamos muy bien de salud, pero queremos volver a casa. No estamos en tierra del fuego ni Buenos Aires, estamos en Resistencia, a pocos kilómetros. Desde ya nos comprometemos en respetar y llevar adelante los protocolos de exámenes y cuarentena, entendemos la gravedad de la situación, nos pondremos a disposición de cumplir con lo requerido según el protocolo, como así también cumplir con el aislamiento que esto conlleva. Pero queremos estar en casa, queremos estar en nuestra provincia».

«No volvimos antes porque no pudimos, no sabíamos que todo esto iba a pasar. No estamos infectados, cumplimos con la cuarentena y en el caso de volver obviamente que nos apegaremos al protocolo», acotó otro muchacho.

Es importante comentar que las personas que solicitaron que el caso se haga público pidieron no ser identificados ya que debido a eso recibieron agresiones a través de las redes sociales. «La gente está muy agresiva, nos mandaron mensajes violentos pidiendo que no volvamos, que no nos ayuden porque vamos a contagiar el virus. También hubo amenazas de que nos iban a buscar. Nosotros solamente necesitamos regresar, es lo único que queremos».

«Yo estoy en Corrientes desde el mes de enero, tenía los recursos para quedarme hasta mediados de marzo, pero con todo lo que pasó no puedo volver a mi casa, mi familia no me puede mandar recursos, estoy desesperado. Me estoy quedando sin nada, por suerte en el departamento me entendieron, pero ya no tengo dinero ni para comprar alimento. Quiero pasar la cuarentena con mi familia», agregó por su lado un joven que cursa segundo año de Kinesiología en la UNNE.

«No soy el único en esta situación, hay varios estudiantes en las mismas, queremos que el Gobierno nos mande un micro de emergencia para volver. Hasta ahora no hay gestiones de nada, no tenemos novedades, estamos en la nada, no sabemos qué va a pasar», cerró.

De la misma forma, una mujer contó: «yo tengo a mi familia en Buenos Aires, mi mamá se fue a operar antes de que se decrete la cuarentena, tenía los boletos de vuelta, pero desde Aerolíneas se lavaron las manos y dijeron que por lo menos hasta mayo no habrá vuelos. Es desesperante lo que pasa porque la obra social se hacía cargo por unos días nomas, ahora están pagando hotel, comida, todo, y lo peor es que no sabemos cómo seguirá».

«Desde el Gobierno dijeron que no iban a destinar recursos para que los formoseños que fueron de vacaciones vuelvan, pero qué pasa con la gente que se fue antes y no precisamente a pasear, creo que no se pueden desentender, es desesperante», se preguntó.

Finalmente, vale resaltar que Argentina es uno de los países que de forma más temprana adoptó precauciones drásticas, similares a las que rigen en España o Italia: cuando se ordenó el aislamiento obligatorio solo se habían contabilizado dos víctimas mortales del coronavirus. Si bien, todos creen que son medidas acertadas quienes no se encuentran en su provincia de origen lo único que piden es poder volver ya que no cuentan con el dinero suficiente para afrontar la cuarentena en otro lugar. »No vinimos de vacaciones, necesitamos que nuestro gobierno nos ayude y se haga cargo de nosotros», coincidieron todos los que brindaron su testimonio.