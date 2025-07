Dramático: robaron una camioneta en San Isidro y escaparon con su dueña adentro

Una escena dramática se vivió en Villa Adelina, en el partido de San Isidro, cuando una mujer fue interceptada por delincuentes decididos a robarle su camioneta. Fuentes del caso indicaron a Infobae que emprendieron la fuga con la víctima del asalto en el interior del vehículo.

De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad, la mujer se resistió y terminó como rehén de los sospechosos, quienes escaparon rumbo a San Martín.

Una vecina que presenció el hecho, ocurrido el miércoles pasado, alertó sobre el robo de la camioneta SUV Nissan Kicks, de color gris; en la intersección de las calles La Calandria y Scalabrini Ortiz.

“Por favor, urgente, están gritando que le roban el auto a una chica en la calle La Calandria, entre Virrey Vértiz y Scalabrini Ortiz”, denunció una vecina por audio al chat de WhatsApp de Ojos en Alerta que está conectado en forma directa con el Centro de Operaciones Municipal (COM).

Tras recibir el aviso, un móvil de la Patrulla Municipal detectó a la camioneta en la esquina de las calles Sarratea y el Chasque, en la localidad de Boulogne. En ese momento, se inició a una persecución a toda velocidad.

A la altura de Juan Manuel de Rosas e Italia, en San Martín, la Nissan Kicks perdió el control y al cruzarse de carril, impactó de frente con un Renault Symbol, en el que iban dos adultos y un menor de 10 años, que debieron ser trasladados al Hospital Ciudad de Boulogne.

Tras el choque, los delincuentes intentaron continuar la fuga a pie, pero fueron detenidos a los pocos metros. Aunque la víctima del robo fue hospitalizada, no resultó herida, indicaron las fuentes.

A un año de la implementación de Ojos en Alerta en San Isidro, constituye una red con 12.000 vecinos y acumula más de 6.000 alertas por situaciones sospechosas, disturbios, robos, entre otros.

A través de este sistema los vecinos envían mensajes, audios, fotos o ubicaciones en tiempo real y a través de WhatsApp, al Centro Municipal de Operaciones (COM), que coordina la respuesta con patrullas, cámaras o servicios como Same o Defensa Civil.

Refuerza el sistema de seguridad municipal, que incluye 134 móviles, 46 motos y 1293 cámaras, todo conectado al Centro de Operaciones Municipal para una cobertura total, las 24 horas. Actualmente el municipio está instalando 2100 nuevas cámaras de videovigilancia de última generación con resolución 4K, lo que duplicará el sistema actual. También avanza la colocación de 170 cámaras con lectora de patente conectadas a la base de datos de vehículos con pedido de secuestro (SIFCOP) que permitirán cerrar el anillo digital.