DT del Villarreal habló sobre la chance de contratar a Montiel

En los pasillos de River Plate se preparan para una posible salida de Gonzalo Montiel del club. Al principio, Francia parecía ser el destino para el lateral derecho surgido de la cantera del club de Núñez. Luego de varios días, las negociaciones se cayeron y ahora el foco se cambió a España, específicamente al Villarreal.

El Submarino Amarillo se encuentra debilitado en el sector derecho y al respecto, en conferencia de prensa, el entrenador Unai Emery explicó la situación del plantel. “La necesidad está en que la parte derecha estamos más justos ahora de efectivos. Pero si algo no viene para mejorar eso de verdad, la necesidad se evade porque no es algo que realmente nos aporte. Este mercado es difícil que aporte cosas mejores que la que tenemos incluso aún teniendo lesionados o una baja por una salida”, declaró el DT.

Además, reveló cuál será la vara para medir si realmente un futbolista vale la pena para ser comprado por el cuadro español: “Nombres hay, hemos valorado pero no hemos considerado hasta ahora nadie como para decir ‘sí, este si lo hace’. Sigue el club mirando y yo estoy permanentemente en contacto con la dirigencia para que si ellos ven desde la opción económica algo para proponerme, estaré hasta la última hora esperando”.

Más adelante en la conferencia, un periodista le preguntó específicamente sobre el lateral de River Plate. “Es un buen jugador, ya jugó en la Selección Argentina y que está en un equipo muy importante argentino como es River. Es verdad que las puertas hacia Europa las abren ellos mismos: su agente, el jugador y el club no sé si tanto. Entonces ha sido ofrecido aquí como en muchos otros clubes”, declaró Emery al respecto.

Y agregó sobre si realmente hay chances de que Cachete se vista de amarillo: “Creo que es interesante el poder tener esa opción si es factible o no para poder hacerlo. De ese nombre hemos hablado pero no ha habido más adelantos sobre las opciones o no de que venga”.

Además, existe la posibilidad que el cuadro español termine antes el préstamos del lateral rumano Andrei Rațiu para solventar el problema sin necesidad de salir a realizar un esfuerzo económico por otro futbolista, por lo que en ese caso la opción de Montiel se caería.

