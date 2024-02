Dua Lipa recomendó un libro de un escritor argentino y sorprendió a sus fans

Con millones de seguidores en las plataformas digitales y otros tantos fanáticos alrededor del mundo, Dua Lipa se convirtió en una de las celebridades más influyentes del planeta. Más allá de su talento musical, la cantante británica es dueña de Service95, una plataforma en donde recomienda a sus seguidores sobre sus gustos en distintos ámbitos, como por ejemplo, en literatura.

En ese sentido, en las últimas horas la cantante le confesó a sus fanáticos que este último tiempo estuvo leyendo un libro que le fascinó y es de un autor argentino. Se trata de Trust, obra de Hernán Díaz, un reconocido escritor local que vive en Nueva York y que ganó el premio Pulitzer en 2023.

En S95 Book Club todos los meses se debate sobre “un libro elegido personalmente por Dua Lipa, que representa una escritura de todo el mundo”. Ahora llegó el turno de la obra mencionada anteriormente y en un posteo que subió a su cuenta de Instagram, la cantante realizó su crítica.“Mi lectura mensual de marzo es Fortuna por Hernán Díaz. ¡Este libro me hizo volar la cabeza!”, comenzó diciendo la artista, confirmando que quedó encantada.

“Ambientada en la ciudad de Nueva York en los años 1920 y 30, la historia de un financiero de Manhattan y su esposa de la alta sociedad se cuenta a través de cuatro ‘libros’: una novela, un manuscrito, una memoria y un diario. ¿Pero en qué versión debes confiar? ¿Hay siquiera una realidad verdadera?”, continuó diciendo la cantante, dando un adelanto de la trama. Cabe destacar que el texto de Dua fue escrito en inglés y la misma plataforma Instagram es la que lo traduce.

En su escrito, Dua Lipa continuó con sus elogios para la obra: “Mientras tamizamos nuestro camino a través de estas narrativas competidoras, Díaz nos sirve pistas y arenques falsos en igual medida. Sabemos que nos están jugando, pero no estamos seguros exactamente de qué personaje nos está jugando”.

“Mientras que cada lector sacará su propia conclusión cuando llegue al final de este complejo y emocionante libro, lo que nunca se discute es la facilidad con la que el dinero y el poder pueden doblar la realidad misma. Yo estaba obsesionada y usted podría simplemente estar también”, concluyó la cantante en su crítica la cual cosechó más de 270 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores.

Como ocurre en estos casos, muchos de los que comentaron fueron argentinos, orgullosos de ver que la artista a la que admiran se volvió fanática de un escritor local. “Autor argentino”; “Mi país, mi país”; “Tremendo libro“, “Lo voy a leer”, fueron algunas de las reacciones.

De qué trata “Trust”, la

historia que fascinó a Dua Lipa

Fortuna, es la obra de Hernán Díaz que enamoró a la artista británica pero que además cosechó otros grandes éxitos. Incluso, muchas personas la consideran imperdible. Por ejemplo, fue ganadora del Pulitzer de novela del 2023 y traducida y publicada en español por Anagrama, ya que fue originalmente titulada Trust.

La misma se publicó en 25 países y próximamente será adaptada a una miniserie producida por HBO y tendrá nada menos que a Kate Winslet como una de sus protagonistas. Trust, que a la Argentina llegó en marzo de 2023 y que fue escrita originalmente en inglés, sigue la historia de Benjamin Rask, un magnate legendario de esos que brillaron en la década del 20 del siglo pasado en Estados Unidos.

Las páginas de Trust, escrita a través de cuatro voces y de cuatro géneros literarios distintos, intentan reflexionar sobre qué papel juega la riqueza en la identidad nacional de los Estados Unidos y en qué consiste el mito bien norteamericano del self-made man, es decir, el hombre que se inventa a sí mismo. Según la crítica de ese país, la novela es “un mordaz rompecabezas narrativo” que, también, se pregunta quiénes tienen el poder de definir cuál es la versión verdadera de la historia.