Dudamel renunció como DT de la selección de Venezuela

Compartir

Linkedin Print

Rafael Dudamel dejó de ser el director técnico de la selección de fútbol de Venezuela, cuando faltan tres meses para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Mundial de Qatar 2022.

El entrenador de 46 años anunció públicamente su dimisión ayer mediante una carta abierta, en la que explicó las razones que lo llevaron a tomar esta decisión: “Mi relación con la dirigencia (de la Federación Venezolana de Fútbol) se fue deteriorando aceleradamente en los últimos tiempos y en las condiciones actuales era muy complicado continuar”.

La prensa brasileña vincula al técnico yaracuyano con el Atlético Mineiro, que busca entrenador luego de la salida de Vágner Mancini.

El adiós de Dudamel marca el comienzo de un año clave para Venezuela, pues en el calendario aparece la Copa América Argentina/Colombia 2020 junto al arranque de las Eliminatorias de la Copa del Mundo. Los primeros compromisos premundialistas de la Vinotinto serán en marzo frente a Colombia, como visitante, y Paraguay, como local. La Copa América se disputará entre el 12 de junio y el 12 de julio.

Bajo su mando, Venezuela jugó 42 partidos entre competencia oficial y compromisos amistosos, con 12 victorias, 17 empates y 13 derrotas, 52 goles a favor y 49 en contra. La cuenta incluye tres compromisos no oficiales contra selecciones de Galicia, País Vasco y Cataluña, todas comunidades autónomas de España.

En la hoja de servicios del técnico está un brillante pasado con las categorías base de la Vinotinto, con par de participaciones en mundiales Sub 17 (2013) y Sub 20 (2017). Con la Sub-20 consiguió un inédito subcampeonato en la Copa del Mundo juvenil.

Las últimas presentaciones de Venezuela con Dudamel habían sido positivas. Después de alcanzar los cuartos de final en la Copa América de Brasil 2019, el equipo jugó cuatro amistosos, con un empate con Colombia (0-0) y triunfos ante Bolivia (4-1), Trinidad y Tobago (2-0) y Japón (1-4).

El texto completo de la renuncia

¡Venezuela! Desde el primer día que asumí el cargo como seleccionador nacional, el 1 de abril del 2016, trabajé para devolverle a nuestro equipo la jerarquía que merecía y que había alcanzado en años anteriores.

Hoy he tomado la decisión de dar un paso al costado, de renunciar a la Vinotino, en su mejor momento histórico si, y a las puertas del inicio de un nuevo ciclo de Eliminatorias. Considero que es lo mejor para la selección nacional. Mi relación con la dirigencia se fue deteriorando aceleradamente en los últimos tiempos y en las condiciones actuales era muy complicado continuar.

Por esta razón y ya con un equipo blindado, dejo el cargo de seleccionador nacional para que a un nuevo entrenador se le pueda brindar las condiciones de trabajo que a mí ya no se me ofrecían, indispensables para alcanzar el tan anhelado sueño.

Gracias a mi hermosa familia por su apoyo incondicional, por haber sabido convivir con las exigencias de ser el líder de todo un país, disfrutando de los triunfos y apoyándome ante cada adversidad.

A mi cuerpo técnico, por su apoyo y lealtad incondicional, construimos una familia de la que es difícil separarse, no se han guardado nada, gracias por haber creído en mí, algún día el fútbol nos volverá a reunir.

Mención especial a mis jugadores porque todos estos logros alcanzados son de ustedes, desde las generaciones juveniles hasta los más grandes. Construimos un equipo sólido, que tiene un norte seguro y del cual estoy muy orgulloso. Ustedes tienen el talento para alcanzar el objetivo mundialista y seré el primero en alentarlos a la distancia, el país les acompañará, sencillamente gracias por tanta calidad humana, profesionalismo y compromiso.

A usted señor presidente de la Federación Venezolana de Fútbol Licenciado Laureano González, mi agradecimiento por su apoyo y confianza. Presidente, en sus manos está el futuro del fútbol venezolano, el país sabrá señalarle o agradecerle.

Gracias Venezuela por apoyarme en esta fascinante tarea, mi carrera continúa, como en toda mi vida, intentando dejar en lo más alto el nombre de nuestro amado país.