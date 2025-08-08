Duelo de necesitados: Boca Juniors y Racing chocan por el Torneo Clausura

Se viene un clásico caliente en la Bombonera. Boca, que lleva once partidos consecutivos sin ganar (su última victoria se remonta al 2-0 vs. Estudiantes en abril), enfrentará a un Racing que no arrancó el Torneo Clausura de la mejor manera, pero que ya piensa en el duelo ante Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Con todo esto en mente, el Xeneize y la Academia se enfrentarán este sábado por la cuarta fecha del campeonato local, donde ambos tienen la necesidad de sumar de a tres para escalar posiciones en la Zona A.

Así llega Boca al

partido vs. Racing

El Xeneize arrancó el semestre de pésima manera: apenas rescató dos puntos en las primeras tres fechas del Clausura y quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de Atlético Tucumán. Además, actualmente se ubica en la decimotercera posición del Grupo A, por lo que necesita sumar para, al menos meterse, dentro de los mejores ocho de su zona.

Este partido también será fundamental para definir el futuro de Miguel Ángel Russo como entrenador del equipo. Desde su llegada, el deté no consiguió ni un solo triunfo y sabe que una derrota en el clásico podría provocar su despido del cargo.

Con el objetivo de buscar un triunfo que le permita asegurar su futuro en el club, Miguelo piensa en un once con Leandro Paredes más adelantado, como volante creativo, y con Milton Delgado siendo el cinco del equipo. Las principales dudas pasan por la delantera: con la lesión de Exequiel Zeballos, Milton Giménez y Edinson Cavani podrían acompañar a Miguel Merentiel en la punta, con Palacios o Velasco detrás del doble nueve.

Últimos partidos de Boca

Huracán 1 – 0 Boca | 27 de julio de 2025 | Torneo Clausura

Boca 1 – 2 Atlético Tucumán | 23 de julio de 2025 | Dieciseisavos de final, Copa Argentina

Boca 1 – 1 Unión | 18 de julio de 2025 | Torneo Clausura

Argentinos 0 – 0 Boca Juniors | 13 de julio de 2025 | Torneo Clausura

Auckland City 1 – 1 Boca | 24 de junio de 2025 | Mundial de Clubes

Así llega Racing al

partido vs. Boca

La Academia tampoco arrancó el certamen de la mejor manera -ganó uno y perdió dos encuentros- y se ubica en el 11° lugar de la Zona A con tres puntos. Aunque, en contraparte al Xeneize, el equipo de Avellaneda viene de conseguir la clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina tras golear 3-0 a Riestra.

Este clásico será el último partido de Racing antes de enfrentar a Peñarol en Uruguay por los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que Gustavo Costas piensa en guardar algunos futbolistas de cara al duelo copero. ¿La gran fija? Maravilla Martínez, que estaría desde el arranque tanto en el clásico como ante el Manya.

Últimos partidos de Racing

Racing 3 – 0 Deportivo Riestra | 3 de agosto de 2025 | Octavos de final, Copa Argentina

Racing 0 – 1 Estudiantes | 26 de julio de 2025 | Torneo Clausura

Belgrano 0 – 1 Racing | 20 de julio de 2025 | Torneo Clausura

Racing 0 – 1 Barracas Central | 12 de julio de 2025 | Torneo Clausura

Racing Club 3 – 1 San Martín de San Juan | 2 de julio de 2025 | Dieciseisavos de final, Copa Argentina

Últimos encuentros

entre Boca y Racing

Racing 2 – 0 Boca | 8 de febrero de 2025 | Torneo Apertura

Racing Club 2 – 1 Boca | 14 de septiembre de 2024 | Liga Profesional Argentina

Boca 4 – 2 Racing | 10 de marzo de 2024 | Copa de la Liga

Racing 2 – 1 Boca Juniors | 24 de octubre de 2023 | Copa de la Liga

Racing Club 0 (1) – (4) 0 Boca | 30 de agosto de 2023 | Copa Libertadores

¿A qué hora juegan

Boca vs. Racing?

El encuentro entre el Xeneize y la Academia se disputará este sábado 9 de agosto a las 16:30hs de Argentina en La Bombonera.

¿Por dónde ver en

vivo Boca vs. Racing?

El partido será transmitido por la señal de ESPN Premium. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Olé, como siempre.

La formación de

Boca ante Racing

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Malcom Braida o Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

La formación de Racing

para enfrentar a Boca

Gabriel Arias o Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Franco Pardo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Richard Sánchez o Martín Barrios; Tomás Conechny o Santiago Solari, Adrián Martínez y Ramiro Degregorio o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

¿Quién es el árbitro

de Boca vs. Racing?

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Julio César Barraza

VAR: Pablo Dóvalo

Asistente VAR: Ariel Suárez