Dueño de camioneta robada dijo que delincuentes se hicieron pasar por policías de Investigaciones

El lunes en comunicación con el Grupo de Medios TVO, el Comisario General Omar Brítez, jefe de la Unidad Regional 1 en el Circuito Cinco, informó sobre el robo de una camioneta de una conocida frutería y verdulería del barrio El Porvenir que fue recuperada horas más tarde en el barrio El Quebranto. Indicó que por el hecho hay una persona mayor de edad detenida y que se investiga el móvil.

En este sentido, según explicó el dueño del rodado los malvivientes se habrían identificado como efectivos de la Policía de Formosa, del departamento de Investigaciones, quienes informaron al sereno del lugar que la camioneta tenía pedido de captura y lo esposaron con precintos diciéndole que se quede adentro y no salga. Lo insólito de la situación es que el joven no aguantó el dolor que le ocasionaba el precinto en las muñecas y fue hasta la Comisaría a pedir que lo esposen, ahí se dio cuenta de que todo habría sido un montaje para cometer el delito.

“De una camioneta se bajaron dos individuos y redujeron al sereno para luego llevarse la camioneta; estaban acompañados de dos motociclistas. Se presentaron como policías de Investigaciones, le dijeron que supuestamente el rodado tenía pedido de secuestro”, aseveró el hombre.

Y continuó: “mi camioneta no tiene nada, siempre viajamos, y paramos en controles de Gendarmería Nacional, de la Federal y jamás tuvimos inconvenientes, la camioneta está en regla”.

A continuación, expuso que “horas más tarde fue hallada, está en la Comisaría Quinta y ahora estamos esperando que disponga el Juez para que nos entregue. Se trata de una herramienta de trabajo, yo confío en la Justicia y creo que nos la van a entregar rápido, es esencial para las tareas que realizamos”.

Consultado sobre el estado en que hallaron el vehículo en cuestión aseveró: “sé que le faltan algunas cositas nada más; es un daño enorme para mí porque ahora con la vuelta a Fase 1 la situación está más que complicada y necesito la camioneta para movernos y trasladar la mercadería, ahora debo pagar un flete”.

Finalmente, al referirse al joven sereno, el hombre confió que “él realmente pensó que se trató de un operativo policial y por eso fue a la Comisaría a decirles que le saquen el precinto y le pongan las esposas”. “Gracias a Dios está bien, no le hicieron nada, sino que lo asustaron y maniataron, le dijeron que permanezca dos horas en el local y luego que salga. Ni bien se fueron él corrió con los precintos hasta la Policía, los efectivos estaban todos sorprendidos y le dijeron que no hicieron ningún procedimiento”, finalizó diciendo.

Móvil de lo sucedido

En este marco, según explicó el Jefe de la Unidad Regional 1 en el Circuito Cinco, “se está investigando el móvil, si se trató de un ajuste de cuentas o hay otras motivaciones en el accionar delictivo, creo que pronto vamos a esclarecer el hecho”.

“Ya detuvimos a una de las personas que habría participado del hecho, la manera en que actuaron, evidencia que conocían bien el movimiento en la zona”, dejó en claro.

