Dueño de carnicería contó que por nuevo sistema de descarga deben pagar $20.000 más por semana

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Antonio, dueño de una conocida carnicería de la capital, indicó que debido a la implementación del nuevo sistema de carga y descarga donde se exige que los transportes que ingresen de afuera de Formosa cuenten con un lugar para descargar su mercadería y luego realizar la distribución ahora deben pagar $20.000 más por semana. A la vez aseguró que desde el sector hay preocupación porque si no pueden “absorber” el costo deberán trasladarlo al consumidor final.

“Los frigoríficos que vienen de afuera se encargaron de solucionar la cuestión, esto consistió en alquilar un camioncito térmico de la Provincia y con eso hacer el trasbordo de las reses a las carnicerías y eso influyó a que la carne tenga un incremento elevado”, sostuvo Antonio.

Reconoció que “en la semana sufrimos subas de entre $10 y $12 por kilo de media res. El frigorífico con el cual trabajo, la semana pasada ya entró con incremento de $8 y esta semana con 3 más”.

Al referirse a cómo se traduce en el costo de la carne expuso: “quizás cuando se escucha que son $10 por media res se cree que es poco, pero es mucho. Por ejemplo $ 10 de 100 kilogramos son $1.000, la cantidad que se baja son dos toneladas, los cuales se transformaron en 20.000 semanales, es un extra que debemos pagar por el protocolo”.

“Estamos tratando de absorber este costo, pero debimos aumentar un poco. Por ejemplo, aumentamos $5 más el asado, el que lleva por cantidad lo siente más”, aseveró.

Asimismo, el comerciante comentó que al frigorífico que siempre le compraban “no puede ingresar a la provincia porque no cuenta con un lugar para descargar y quien le haga el trabajo de trasbordo. Constantemente se comunican conmigo para ver que solución se les puede dar, pero hasta el momento nada”.

“Estoy en contacto con dueños de otras carnicerías y están en las mismas que yo, asustados por los incrementos. Permanentemente me preguntan cómo se puede hacer con los aumentos, mi respuesta es que traten de absorber o de lo contrario tendrán que tocar la balanza y ahí lo terminará pagando el consumidor final”, culminó Antonio.